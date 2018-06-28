Мы такие классные, когда перестаем ныть: как Екатеринбург пережил чемпионат мира

Этот чемпионат мира в Екатеринбурге был таким ожидаемым и пугающим, он столько раз был обруган и осмеян ещё до своего начала, а в конце концов оказался таким невероятно крутым, что никто этого не мог даже представить. Но он закончился для нас, и пришло время рефлексии.

За эти две недели Екатеринбург превратился сначала в египетский Каир, потом в перуанскую Лиму, через несколько дней — одновременно в филиал азиатского Токио и африканского Дакара, а под конец — в какой-то очень крутой район Мехико со вставками Стокгольма. Это был не обычный, знакомый нам до последней подворотни Екатеринбург. Не будничный рабочий город. Это был карнавал, непрекращающийся праздник без причины, что-то лучшее, чем День города.

Две недели назад, когда в город приехали первые гости из Египта, в прямом эфире на камеру один из них сказал нам: «Вы здесь все такие добрые и гостеприимные, но, возможно, это потому, что чемпионат только начался. Под конец вас будут раздражать все эти толпы и шум на улицах вашего города, вы не будете так рады».

Как же он ошибался! Жители Екатеринбурга все две недели готовы были петь и плясать до утра, обниматься и танцевать, признаваться в любви незнакомым людям с других континентов, которые одним своим присутствием сделали нас счастливыми. Мы забыли о неудобствах из-за перекрытия улиц, о перекопанных дорогах, несколько раз переложенной плитке, о досмотрах ГИБДД на въездах в город — обо всём, что вызывало потоки гнева ещё в начале лета и оказалось таким несущественным.

Честно, мы готовились получать на редакционную почту тонны писем с жалобами на шум после одиннадцати вечера и всё на свете, но их просто не было. Вместо этого нас завалили историями о том, как спасали иностранцев, обманутых недобросовестными арендодателями и отельерами, потерявших паспорта, деньги, телефоны, гитары. Мы писали о них десятки раз за эти две недели, каждый раз восхищаясь и гордясь вашей добротой. «На улице ко мне обратились два перуанца с вопросом, где найти прачечную. Я отвела их к себе домой и постирала вещи в машинке, пока мы пили кофе на кухне…» — ничего проще и милее этой истории, рассказанной читательницей под одним из фото в нашем Instagram, я, честное слово, не встречала на этом чемпионате.

«Есть хоть что-нибудь, что вам здесь не понравилось?» — настойчиво спрашивали мы каждого второго иностранца, устав от их восторгов, мол, люди в России невероятно добрые, города чистые и красивые, организация чемпионата — потрясающая, и ещё тысяч комплиментов. Ну нет, не может быть такого! А как же наши разбитые дороги? Суровые неулыбчивые люди, не знающие английского? Наша дикая смесь модерна, конструктивизма, старины и точечной застройки из небоскрёбов? Вечное русское разгильдяйство? Неужели они не видят этого всего?

«Правда! Нет абсолютно ничего, что мне бы не понравилось! — искренне отвечал каждый, задумавшись на несколько секунд. — Екатеринбург очень красивый, а вы все очень милые! Мы не ожидали, что так будет в России!»

Да и от нас самих, екатеринбуржцев, всё бурчание в комментариях под новостями и счастливыми фотографиями в соцсетях сводилось к тому, что наши девушки «слишком распутные» и вешающиеся на иностранцев. Но подождите! «Если я станцевала сальсу с перуанцем на Вайнера, это не значит, что я готова лечь с ним в постель!» — отчаянно отбивались девушки, и это правда. Да, возможно, были и те, кто хотел найти себе мужа из-за границы, кто вёл себя слишком откровенно после целой ночи в пропитанной пивом «Американке», но их было совсем немного по сравнению со всем населением Екатеринбурга.

Редко (или вообще никогда?) в нашем городе можно было встретить такую концентрацию счастливых людей. «Сейчас все будут тосковать по прожитым дням. Всем будет не хватать этого душевного тепла и радости, — пишете вы. — Давайте будем так куражиться летними вечерами и без гостей города?!»

Давайте запомним Екатеринбург таким, хочется мне ответить. Свободным, счастливым, полным улыбчивых людей, гостеприимным и готовым прийти на помощь, безопасным и красивым. Таким, в котором приятно жить. Таким, из которого не хочется уезжать.

Спасибо чемпионату мира за то, что показал нам, какими мы можем быть на самом деле.