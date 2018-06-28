Белорусский школьник потратил полмиллиона рублей на мобильный интернет

Поездка белорусского школьника Михаила в Болгарию на оздоровление стала самой дорогой в жизни его родителей. Мальчик во время путешествия в автобусе открыл точку доступа интернета со своего смартфона для своих друзей. В итоге выставленный мобильный счет в 15 раз превысил месячную зарплату обоих родителей. Об этом сообщил портал Tut.by.

Житель Дзержинска Валерий Маценович рассказал, что его сын раздал интернет на весь автобус, чтобы им воспользовались друзья по поездке. Мальчик просто не знал, насколько это дорогое удовольствие.

Всего свободным доступом воспользовались 15 ребят, которые смотрели в интернете фильмы и играли в игры.

В итоге Валерию Маценовичу, на которого оформлен номер, пришел счет на сумму в 14 500 белорусских рублей (457,5 тысяч российских рублей или 7 500 долларов).

Как рассказал тренер, сопровождавший детей, семья мальчика небогатая: отец работает водителем, а мама — врач. Для того, чтобы отправить ребенка на отдых они собрали последние деньги.

Валерий Маценович заявил, что для семьи сумма просто неподъемная.

«Мы в сумме с женой зарабатываем около 500 долларов в месяц на двоих. 7,5 тысячи долларов — это просто катастрофа. Помощи со стороны нет», — объяснил он. Сын сильно расстроился, когда понял, в какую ситуацию вогнал семью.

Оператор МТС пока рассматривает вопрос о снятии этих средств. Дело рассматривает технический отдел и отдел безопасности.

«Ждем, молимся, надеемся, что все-таки частично эту сумму нам спишут», — заявил глава семейства.

Средняя стоимость минимального пакета тарифа российских операторов сотовой связи снизилась на 4% с августа 2017 года. Такие данные привело информационно-аналитическое агентство Content Review по результатам исследования, самые бюджетные тарифы оказались в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской и Магаданской областях.