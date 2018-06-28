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Курсанты университета МВД встретились с отцом Героя России Магомеда Нурбагандова
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Курсанты университета МВД встретились с отцом Героя России Магомеда Нурбагандова 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Вчера, 27 июня, курсанты университета МВД минутой молчания почтили память лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, погибшего от рук боевиков, отказавшись нарушить присягу, и возложили цветы к памятнику «Солдату правопорядка», после чего пообщались с отцом героя.
Нурбаганд Нурбагандов рассказал, что его сын был очень целеустремленным, принципиальным, верным долгу человеком, и, наверное, поэтому поступить иначе в тот день не мог.
Эта жуткая история произошла 9 июля 2016 года. Магомед Нурбагандов с родственниками отдыхали в лесу. Утром к их палатке подошли пятеро вооружённых людей. После короткой словесной перепалки был застрелен двоюродный брат Магомеда, Абдурашид. Узнав, что Магомед Нурбагандов сотрудник полиции, бандиты пытались заставить его призвать своих коллег уйти со службы, но он остался верен Присяге и отказался выполнить требования боевиков. Его расстреляли. «Работайте, братья!» — эти последние словам Магомеда стали девизом для сотрудников органов внутренних дел.
Указом Президента Российской Федерации № 486 от 21 сентября 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
Отец героя поблагодарил руководство и личный состав университета за то, что они хранят память о его сыне. Он также выразил уверенность, что выпускники будут достойно выполнять свой служебный долг.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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