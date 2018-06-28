Асмус застала Харламова в постели с кобелем

Кристина Асмус обнародовала видео, на котором запечатлела своего супруга, резидента Comedy Club Гарика Харламова , в постели вместе с их четвероногим питомцем. Зрители пришли в восторг.

На видео, которое Кристина Асмус опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Гарик Харламов лежит в кровати вместе с их четвероногим любимцем Брюсом и говорит ему на ушко всякие глупости, от которых и сам смеется. При этом кобель спокойно лежит рядом и делает вид. что с ним ничего не происходит.

Многочисленные поклонники пришли в восторг. Они осыпали комплиментами и Харламова и собаку. Нашлись те, кто посмеялся над дурачествами резидента. Однако некоторые подписчики отметили, что, мол, предпочли бы увидеть в постели с Харламовым вместо пса Асмус. Другие фанаты посоветовали супругам родить второго ребенка.

К слову, недавно таролог, ясновидящая Марианна Абравитова высказала убеждение, что скоро в семье Харламова и Асмус произойдет пополнение. «Детей у этой пары может быть еще много — столько, сколько они сами захотят. Точно вижу, что родится еще один ребенок в течение трех лет», — сообщила предсказательница.

Гарик и Кристина очень трепетно относятся к своей личной жизни. Несмотря на то, что их дочери Анастасии уже четыре года, супруги так и не разу не показали лица девочки. Счастливые родители предпочитают фотографировать малышку со спины или сбоку. Однако особо внимательные фанаты убеждены, что девочка похожа на Гарика Харламова. Говорят, и собаку пара приобрела специально для Насти. Породу басенджи отличает гипоаллергенность и та особенность, что эти собаки не лают.