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Асмус застала Харламова в постели с кобелем
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Асмус застала Харламова в постели с кобелем 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Кристина Асмус обнародовала видео, на котором запечатлела своего супруга, резидента Comedy Club Гарика Харламова, в постели вместе с их четвероногим питомцем. Зрители пришли в восторг.
На видео, которое Кристина Асмус опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Гарик Харламов лежит в кровати вместе с их четвероногим любимцем Брюсом и говорит ему на ушко всякие глупости, от которых и сам смеется. При этом кобель спокойно лежит рядом и делает вид. что с ним ничего не происходит.
Многочисленные поклонники пришли в восторг. Они осыпали комплиментами и Харламова и собаку. Нашлись те, кто посмеялся над дурачествами резидента. Однако некоторые подписчики отметили, что, мол, предпочли бы увидеть в постели с Харламовым вместо пса Асмус. Другие фанаты посоветовали супругам родить второго ребенка.
К слову, недавно таролог, ясновидящая Марианна Абравитова высказала убеждение, что скоро в семье Харламова и Асмус произойдет пополнение. «Детей у этой пары может быть еще много — столько, сколько они сами захотят. Точно вижу, что родится еще один ребенок в течение трех лет», — сообщила предсказательница.
Гарик и Кристина очень трепетно относятся к своей личной жизни. Несмотря на то, что их дочери Анастасии уже четыре года, супруги так и не разу не показали лица девочки. Счастливые родители предпочитают фотографировать малышку со спины или сбоку. Однако особо внимательные фанаты убеждены, что девочка похожа на Гарика Харламова. Говорят, и собаку пара приобрела специально для Насти. Породу басенджи отличает гипоаллергенность и та особенность, что эти собаки не лают.
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