Асмус застукала Харламова в постели с дружком

Известная российская актриса Кристина Асмус позволяет своему мужу Гарику Харламову резвиться в их общей постели в кобелем Брюсом. В подтверждение этому артистка опубликовала в Instagram два видео, на которых резидент Comedy Club обнимается, лежа в кровати, с рыжим псом и шепчет ему на ухо разные глупости.

Как сообщает издание ДНИ.РУ, подписчики пришли в неимоверный восторг от «супер-милого видео». Однако некоторые сообщили, что предпочли бы увидеть такое же видео, но с Асмус вместо собаки. Некоторые поклонники пары порекомендовали паре задуматься о втором ребенке.

Меджду тем, таролог и ясновидящая Марианна Абравитова высказала убеждение, что скоро пара действительно объявит о пополнении. Более того, это произойдет в ближайшие три года.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Милана Кержакова пожаловалась фанатам, что муж-футболист отнял у нее ребенка.