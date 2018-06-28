Жители 11 костромских домов больше месяца будут жить без горячей воды

Об этом говорят постоянно меняющиеся объявления на их подъездах.

Печальная участь ждет тех, кто живет в домах №63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 и 79 в микрорайоне Давыдовский-2 и в домах №82 и 84 на Кинешемском шоссе.

Первое объявление о том, что горячая вода будет отсутствовать, появилось 18 июня. Включить ее обещали 25 июня. Но вместо этого объявление поменяли на новое. Оно гласит: «В связи с капитальным ремонтом на тепловой сети в вашем доме будет отсутствовать горячее водоснабжение до 31 июля». Получается, что без воды жители будут жить больше месяца.

«Куда нам, жителям, обращаться на этот беспредел, если отключать имеют право на две недели, а отключают на месяц с хвостиком. И как можно делать опрессовку до капитального ремонта? Нельзя было совместить тогда как-то?» — жалуется корреспонденту КТ жительница одного из домов Ольга.

Жильцы домов негодуют — на улице жара, без воды никак. У многих из них маленькие дети, которых постоянно нужно купать.

«Я целый день бегаю туда-сюда с кастрюлями горячей воды. И каждый раз при этом боюсь, что мне под ноги бросится мой ребенок или кот. Тогда трагедии не избежать — можно кого-то ошпарить кипятком. Более того — при мытье посуды в холодной воде у меня до крови трескаются руки. Ну, сколько уже можно терпеть такие издевательства?» — рассказывает жительница микрорайона Дадыдовский-2 Екатерина.

Жильцы домов, оказавшихся в списке столь длительных отключений, не собираются просто так смотреть на эту ситуацию. В ближайшее время они намерены писать жалобы в соответствующие инстанции.

Заметим, в последнее время горячую воду отключают костромичам не больше, чем на 2 недели. И ситуация с этими одиннадцатью домами оказалась весьма нетипичной.