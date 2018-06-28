Депуаты утвердили состав Эспертного совета молодых профессионалов при Курском городском Собрании

По итогам конкурса его численность увеличилась с 20 до 32 человек

По данным пресс-службы горсобрания, на рассмотрение поступило много заявок от достойных кандидатов, поэтому команду решили увеличить.

Напомним, к участию в конкурсе приглашали молодых инициативных людей с активной жизненной позицией и готовых содействовать деятельности Курского городского Собрания в вопросах законных прав и интересов молодёжи.

Совет молодых профессионалов, как и прежде, будет изучать проблемы молодёжи в Курске, способствовать их разрешению, а также продвигать молодёжные инициативы на всех уровнях власти.