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Депуаты утвердили состав Эспертного совета молодых профессионалов при Курском городском Собрании
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Депуаты утвердили состав Эспертного совета молодых профессионалов при Курском городском Собрании 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По итогам конкурса его численность увеличилась с 20 до 32 человек
По данным пресс-службы горсобрания, на рассмотрение поступило много заявок от достойных кандидатов, поэтому команду решили увеличить.
Напомним, к участию в конкурсе приглашали молодых инициативных людей с активной жизненной позицией и готовых содействовать деятельности Курского городского Собрания в вопросах законных прав и интересов молодёжи.
Совет молодых профессионалов, как и прежде, будет изучать проблемы молодёжи в Курске, способствовать их разрешению, а также продвигать молодёжные инициативы на всех уровнях власти.
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