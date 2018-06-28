Соревнования по велосипедному спорту, посвященные Международному Дню Молодежи

27.06.2018 на школьном стадионе по адресу: ул. Новопеределкинская, д.13, корп.1 состоялись районные соревнования по велоспорту, посвященные Международному Дню Молодежи. В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки 2003 г.р. и моложе. Наградной материал подготовлен ГБУ «Центр развития и творчества „Юнион“, руководитель — Прядко Татьяна Владимировна.

Поздравить с праздником участников соревнований и пожелать успехов пришли почетные гости — глава управы района Ново-Переделкино города Москвы Булыгин Николай Валерьевич, начальник отдела аппарата Совета депутатов Макарова Оксана Игоревна, руководитель ГБУ „ЦРиТ „Юнион“ Прядко Татьяна Владимировна, председатель Молодежной палаты района Ново-Переделкино города Москвы Фомин Павел Викторович

Прекрасная погода сопутствовала участникам, от желающих поучаствовать не было отбоя. Уважаемые родители и болельщики, поддерживали участников соревнований.

Глава управы Булыгин Н. В. пообщался с участниками, поинтересовался, какие соревнования им нравятся, ознакомился с велосипедами ребят.

Соревнования проходили в 10 возрастных классах, каждый стремился показать свой лучший результат, на трибунах не было свободных мест.

В самой младшей возрастной группе 2010 г.р. среди девочек 1 место у Макаровой Ульяны, в группе девушек 2008 г.р. 1 место у Субботиной Марии и самой старшей группе 2005-2006 г.р. 1 место у Кряковой Александры.

Старты закончены, овации закончились, и началось торжественное награждение участников, победителей и призеров.

Кто же они наши Чемпионы района Ново-Переделкино!

2011 г.р. и моложе —

1 место — Евграфов Тихон

2 место — Баркин Никита

3 место — Яковчук Костя

2009 г.р.

1 место — Чернявский Никита

2 место — Васин Вадим

3 место — Панов Кирилл

2006 г.р.

1 место — Артюшин Дмитрий

2 место — Яковчук Кирилл

3 место — Рогочий Денис

Девушки 2007 г.р.

1 место — Пыркина Елизавета

2 место — Миронова Милана

3 место — Ефремова Таисия

2004 г.р. -2003 г.р.

1 место — Сухов Лаврентий

2 место — Решетников Алексей

Девучки 2010 г.р. и моложе

1 место — Макарова Ульяна

2 место — Влад Виктория

3 место — Русина Ульяна

Девушки 2008 г.р.

1 место — Субботина Мария

2 место — Кириллова Анастасия

3 место — Галнина Анастасия

Девушки 2005 г.р. -2006 г.р.

1 место — Крякова Александра

2 место — Гузь Екатерина

3 место — Щиквашвили София

Огромную благодарность руководителю ГБУ „ЦРиТ „Юнион“ и главному судье Семкиной Г. А. выражают родители за прекрасное проведение соревнований для детей.

Все с нетерпением ждут следующих стартов, которые состоятся

29.08.2018 в 18-00 До новых встреч, будущие участники соревнований.

Мы все ждем исполнения мечты!