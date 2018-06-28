Состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

26 июня в управе Обручевского района прошло заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Согласно повестке заседания, выступила с докладами ответственный секретарь комиссии Елена Владиславовна Маан. На повестке дня стояли вопросы: 1. Рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних и родителей несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности; 2. Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Обручевского района (утверждение проекта); 3. О состоянии законности в сфере обеспечения безопасности детей в образовательных организациях (Письмо Минобрнауки «О представлении информации» №07-3566 от 18.04.2018 г.). Семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении, предложены различные варианты выхода из тяжелой ситуации, социальная поддержка, помощь специалистов, профилактические мероприятия.