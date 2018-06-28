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27 подписей знаменитых людей, которые явно отражают их характер
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27 подписей знаменитых людей, которые явно отражают их характер 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
1. Дональд Трамп (верхнее фото)
Подпись любого человека — отражение некой индивидуальности, ведь придумываем мы её самостоятельно, порой тратя на это немало времени и фантазии. Больше всех стараются наверняка известные на весь мир люди, ведь их автограф частенько красуется на важных документах. Посмотрите на подписи знаменитостей и скажите отражают ли росчерк пера на бумаге характер и особенности владельца.
2. Уолт Дисней 3. Джон Леннон 4. Пабло Пикассо 5. Мерилин Монро 6. Том Йорк — солист группы Radiohead 7. Майкл Джексон 8. Махатма Ганди 9. Марк Цукерберг 10. Джоан Роулинг 11. Диего Марадона 12. Джонни Депп 13. Брэд Питт 14. Анджелина Джоли 15. Киану Ривз 16. Стив Джобс 17. Леонардо Да Винчи 18. Вольфганг Амадей Моцарт 19. Королева Елизавета 20. Билл Гейтс 21. Дэвид Боуи 22. Мартин Лютер Кинг 23. Мадонна 24. Элвис Пресли 25. Арнольд Шварцнеггер 26. Джим Керри 27. Стивен Хокинг
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