27 подписей знаменитых людей, которые явно отражают их характер

Подпись любого человека — отражение некой индивидуальности, ведь придумываем мы её самостоятельно, порой тратя на это немало времени и фантазии. Больше всех стараются наверняка известные на весь мир люди, ведь их автограф частенько красуется на важных документах. Посмотрите на подписи знаменитостей и скажите отражают ли росчерк пера на бумаге характер и особенности владельца.