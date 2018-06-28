Калининградский моряк не смог уйти в рейс из-за крупных долгов

Моряк из Гусевского района не смог уйти в море из-за крупного долга по кредиту, сообщает служба судебных приставов.

50-летний мужчина взял в банке кредит, но 237 тысяч рублей он не возвращал. Уверял, что у него нет работы, и, значит, заработка. Тогда судебные приставы наложили арест на его имущество должника и временно ограничили ему выезд за пределы Российской Федерации.

В мае моряку предложили выгодный контракт. Только под угрозой потерять его, мужчина вернул всю сумму.

«Должник оперативно изыскал возможность и оплатил долг и исполнительский сбор в полном объеме, после чего с него были сняты все ограничения и он смог выехать за пределы Российской Федерации», — сообщили приставы.