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Калининградский моряк не смог уйти в рейс из-за крупных долгов
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Калининградский моряк не смог уйти в рейс из-за крупных долгов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Моряк из Гусевского района не смог уйти в море из-за крупного долга по кредиту, сообщает служба судебных приставов.
50-летний мужчина взял в банке кредит, но 237 тысяч рублей он не возвращал. Уверял, что у него нет работы, и, значит, заработка. Тогда судебные приставы наложили арест на его имущество должника и временно ограничили ему выезд за пределы Российской Федерации.
В мае моряку предложили выгодный контракт. Только под угрозой потерять его, мужчина вернул всю сумму.
«Должник оперативно изыскал возможность и оплатил долг и исполнительский сбор в полном объеме, после чего с него были сняты все ограничения и он смог выехать за пределы Российской Федерации», — сообщили приставы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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