Ещё
Курган в День города погрузится историю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курган в День города погрузится историю 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Несмотря на то, что до празднования 339 годовщины со дня основания Кургана еще два месяца, программа праздника уже проработана. В этом году празднование пройдет под лозунгом: «Любимому Кургану — наш труд и таланты!» Этот девиз организаторы выбрали из 119 вариантов, которые горожане прислали на конкурс слоганов для Дня города.
По информации пресс-службы муниципалитета, праздничная программа будет состоять из нескольких эпизодов, которые напомнят курганцам о славной истории города, расскажут об успехах и работе промышленных предприятий сегодня, о тех, кто будет вершить историю города завтра.
Главный акцент обещают сделать на людях, которые прославили столицу Зауралья и промышленных предприятиях. Одним из сюрпризов для горожан станет автокавалькада, которая пройдет по улицам Кургана.
Стоит отметить, что праздничные площадки будут работать по всему Кургану, в том числе и в отдаленных микрорайонах города — Тополя и Черемухово.
Вечером на Центральной площади курганцев и гостей города порадует своим концертом группа «Рондо».
Напомним, что день рождения Курган отметит 25 августа.
Уральский меридиан: последние новости
Перуанские свадьбы и местные выборы на фоне игры в футбол Спасение щенка на Войновке и бессовестная агрессия тюменцев Ведущие «Югра ТВ» покусились на святая святых мужского мира
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Джоли представила детям нового любовника
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение