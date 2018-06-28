Курган в День города погрузится историю

Несмотря на то, что до празднования 339 годовщины со дня основания Кургана еще два месяца, программа праздника уже проработана. В этом году празднование пройдет под лозунгом: «Любимому Кургану — наш труд и таланты!» Этот девиз организаторы выбрали из 119 вариантов, которые горожане прислали на конкурс слоганов для Дня города.

По информации пресс-службы муниципалитета, праздничная программа будет состоять из нескольких эпизодов, которые напомнят курганцам о славной истории города, расскажут об успехах и работе промышленных предприятий сегодня, о тех, кто будет вершить историю города завтра.

Главный акцент обещают сделать на людях, которые прославили столицу Зауралья и промышленных предприятиях. Одним из сюрпризов для горожан станет автокавалькада, которая пройдет по улицам Кургана.

Стоит отметить, что праздничные площадки будут работать по всему Кургану, в том числе и в отдаленных микрорайонах города — Тополя и Черемухово.

Вечером на Центральной площади курганцев и гостей города порадует своим концертом группа «Рондо».

Напомним, что день рождения Курган отметит 25 августа.