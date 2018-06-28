«Любимому Кургану — наш труд и таланты!»: выбран слоган Дня города

Фраза была выбрана из 119 вариантов слоганов

Девизом празднования Дня города в 2018 году станут слова «Любимому Кургану — наш труд и таланты!» — такое решение было принято на заседании оргкомитета Дня города. Фраза была выбрана из 119 вариантов слоганов.

— В этом году День рождения Кургана будет посвящен его главному богатству — жителям: профессионалам своего дела, которые своим каждодневным трудом и достижениями прославляют его, создают будущее для себя, своих детей, всего города, — сообщает пресс-служба администрации.

25 августа праздник будет разбит на эпизоды: один из них будет посвящен истории курганского маслоделия, второй связан с образованием Курганской области и событиями, когда в наш город были эвакуированы промышленные предприятия со всего Советского союза. Завершится праздник шествием работников промышленных предприятий, которые создают трудовую славу Кургана сегодня, и массовым номером с участием школьников и студентов. Музыкальным подарком для горожан станет концерт группы «Рондо», пишет портал «Область 45».

Праздничные площадки, как отмечалось, будут организованы по всему Кургану, в том числе и в отдаленных микрорайонах города — таких, как Тополя и Черемухово.