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«Любимому Кургану — наш труд и таланты!»: выбран слоган Дня города
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«Любимому Кургану — наш труд и таланты!»: выбран слоган Дня города 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Фраза была выбрана из 119 вариантов слоганов
Девизом празднования Дня города в 2018 году станут слова «Любимому Кургану — наш труд и таланты!» — такое решение было принято на заседании оргкомитета Дня города. Фраза была выбрана из 119 вариантов слоганов.
— В этом году День рождения Кургана будет посвящен его главному богатству — жителям: профессионалам своего дела, которые своим каждодневным трудом и достижениями прославляют его, создают будущее для себя, своих детей, всего города, — сообщает пресс-служба администрации.
25 августа праздник будет разбит на эпизоды: один из них будет посвящен истории курганского маслоделия, второй связан с образованием Курганской области и событиями, когда в наш город были эвакуированы промышленные предприятия со всего Советского союза. Завершится праздник шествием работников промышленных предприятий, которые создают трудовую славу Кургана сегодня, и массовым номером с участием школьников и студентов. Музыкальным подарком для горожан станет концерт группы «Рондо», пишет портал «Область 45».
Праздничные площадки, как отмечалось, будут организованы по всему Кургану, в том числе и в отдаленных микрорайонах города — таких, как Тополя и Черемухово.
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