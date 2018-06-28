«Последние несколько минут с тобой»: дети Майкла Джексона скорбят по дедушке

Вчера мир облетела печальная новость — на 90-м году жизни скончался отец Майкла Джексона (Michael Jackson) и продюсер Джо Джексон (Joe Jackson). За несколько дней до этого мужчина был госпитализирован. Сообщалось, что он находился при смерти из-за рака поджелудочной железы четвертой степени. Глава знаменитой семьи не смог побороть недуг. Ранее он также пережил инсульт и почти полностью ослеп. Как известно, Майкл Джексон практически не общался с родителем в последние годы своей жизни и даже не упомянул его в завещании. Все состояние артиста перешло его матери, детям и благотворительным организациям.

Однако дети поп-короля любили своего дедушку. Напомним, у него осталась 20-летняя дочь Пэрис (Paris Jackson) и сын Принс I (Prince Jackson I), который младше сестры на год. Эти дети появились в браке музыканта с Дебби Роу. Также у него есть сын, которого ему выносила суррогатная мать, — 16-летний Принс II (Prince Jackson II). Вчера на своей странице в соцсети наследница Майкла опубликовала несколько архивных фото с Джо Джексаном, а также кадр, сделанный в больнице. На нем она держит дедушку за руку.

«Провести эти последние несколько минут с тобой было всем. Это была возможность рассказать тебе все, что мне нужно было сказать, прежде чем попрощаться. Это было таким благословением. Все, кто приходил к вам в гости, сталкивались с любовью, уважением и гордостью за вас. И я горжусь тобой, гордятся твои дети, внуки и правнуки, мы гордимся вашей силой и частью династии, на которую вы потратили свою осознанную часть. Ты первый настоящий Джексон. Легенда, с которой все началось», — написала Пэрис. Она призналась, что отец часто рассказывал ей истории про дедушку и она будет рассказывать их своим потомкам. Девушка отметила, что очень любит Джо и надеется скоро встретиться с ним во сне.

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«Этот человек есть и всегда будет примером чистой силы воли и самоотверженности. Он не выбрал путь, который был самым простым, но он выбрал путь, который был лучшим для его семьи», — также написал Принс I. Сын Майкла скорбит по дедушке и считает, что он был и останется неповторимым, бесстрашным и очень сильным. Напомним, что также три дня назад состоялась годовщина со дня смерти поп-короля Майкла Джексона. Его не стало девять лет назад и тогда мир лишился одного из самых выдающихся музыкантов, а его дети отца.

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