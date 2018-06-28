У Розы Сябитовой появилась конкурентка

В начале месяца известная светская львица и певица Алена Кравец повторно вышла замуж за своего бывшего супруга-олигарха, который когда-то поднял на нее руку. Эта история вызвала бурю обсуждений в Сети. Впрочем, сейчас во вновь образовавшейся ячейке общества все спокойно и хорошо. Причем настолько, что Алена решила, что ее опыт может пригодиться и другим девушкам. К списку своих занятий она решила добавить роль… самой настоящей свахи! Теперь Алена намерена помогать устраивать жизнь и других людей — не только девушек, но им мужчин.

Причиной для подобного решения стало огромное количество писем, которые Алена Кравец получила после свадьбы. Девушки не только радовались за своего кумира, но и спрашивали, как же им наладить личную жизнь.

«Я решила, что надо передать опыт того, как сохранить семью, и другим девушкам, рассказать, что именно нужно сделать, чтобы муж любил тебя не только во время ухаживаний и конфетно-букетного периода, но и всю жизнь, как миновать кризис в отношениях после 3—7−10 лет совместной жизни. Да и вообще, как удержать мужчину своей мечты рядом с собой на всю жизнь», — говорит Алена. Кстати, по первому образованию Кравец — психолог.

Как удалось эксклюзивно узнать WomanHit.ru, в ближайшее время Алена намерена заняться личной жизнью и звездных представителей мужского пола. В частности, солиста группы «Пилигрим» Андрея Ковалева . Поскольку у Кравец уже есть несколько достойных кандидаток в базе желающих выйти замуж. Так что поклонники Алены уже шутят, что в ближайшем будущем Кравец составит достойную конкуренцию Розе Сябитовой!

По словам Алены, у нее с каждым днем все больше поводов для вдохновения в ее новом начинании. Ведь муж постоянно балует приятными сюрпризами. Так, недавно во время очередной встречи Кравец с поклонницами неожиданно нагрянул супруг, который поспешно попросил у нее документы и уехал. Чуть позже стало известно, что он приготовил супруге очередной сюрприз. В ближайшие дни пара отправится в свадебное путешествие в Макао — город, который называют азиатским Лас-Вегасом, ведь там на каждом шагу можно увидеть казино, рестораны и роскошные магазины.