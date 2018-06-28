Как научиться не бояться ответственности?

Наверняка вы встречали в своем окружении людей, которые вечно чувствуют себя виноватыми за что-то, но ничего не могут поделать. «Так сложилось», — говорят они. Возможно, вы и сами были в этой роли.

Между тем, именно чувство вины дает право на безответственность. Вам кажется это утверждение абсурдным? А вот психологи считают, что между виной и ответственностью существует прямая связь.

По их мнению, чувство вины родом из детства, оно формируется взрослыми, которые окружают ребенка и пытаются управлять им, чтобы добиться от него определенного «правильного» поведения. Часто взрослые просто манипулируют ребенком с помощью этого чувства.

Вот что говорит семейный психолог, арт-терапевт, психотерапевт Александра Павловская: «Когда я тону в чувстве вины, я перестаю быть субъектом. Перестаю быть собой как независимой личностью. Я превращаюсь в виноватого ребенка, занимающегося самонаказанием и избегающего ответственности. При этом ожидающего, что придет некто извне, большой и сильный, который не только накажет, не только простит, но и решит все мои проблемы».

Александра Павловская: «Когда я вместо того, чтобы подумать и найти решение, принять случившуюся неприятность и попросить конкретной помощи, выбираю мучиться виной, я следую деструктивной программе, оставшейся с детства. А это изначально ошибочный способ выстраивать коммуникации с миром».

Почему ответственность — это свобода

Единственный конструктивный путь, который может выбрать взрослый человек — нести ответственность за свои поступки. Если ты несешь ответственность за свою жизнь, ты свободен. Ты волен выбирать, как поступать, и сам можешь исправлять допущенные тобой ошибки. Ты учишься смирению и признанию того, что многое в этой жизни — вне пределов твоих возможностей. Когда появляются проблемы, ты выбираешь, что ты будешь делать: страдать и винить себя (как вариант, искать виноватых), смиряться и терпеть или (внимание!) менять то, что тебя не устраивает, к лучшему.

Интересно, что для большинства людей слово «ответственность» ассоциируется с чем-то неприятным. «На семинарах я всегда предлагаю дать то определение, которое первым приходит в голову, когда человек слышит слово „ответственность“, — говорит психолог, гештальт-терапевт Ольга Вербицкая. — Ассоциации бывают примерно такие: „тяжелое бремя“, „неподъемная ноша“, „хомут на шее“ и так далее».

А между тем психологи определяют ответственность как «осознанную свободу выбора», где именно я хочу и осознанно принимаю что-то и готов отвечать за свой выбор.

Ольга Вербицкая: «Ответственность — это способ сказать миру „я есть!“. Тема ответственности неразрывно связана с темой авторства жизни и, как следствие, ее качества и наполненности».

Кого вы считаете автором своей собственной жизни? От кого зависит все, что в ней происходит? На самом деле далеко не все люди однозначно готовы взять такое авторство на себя.

Являетесь ли вы автором своей жизни

Как часто хочется избежать ответственности, снять ее с себя! «И мы даже можем у себя в голове этот финт сделать, достаточно всего лишь начать разговаривать в пассивном залоге: не получилось, не срослось, не смоглось, оторвалось, сломалось, — говорит врач-психотерапевт Александр Мусихин . — Проблема в том, что вместе с ответственностью мы теряем и власть, и контроль над ситуацией. Если я тут ни при чем, то и повлиять ни на что не могу».

По словам психолога, ответственное поведение выражается активным залогом: «я — действующее лицо». Вот несколько примеров.

Вместо «меня обманули» уместна примерно такая формулировка: «Я был невнимателен, таким образом, дал себя обмануть, а потом побоялся устраивать разборки и отстаивать себя».

Вместо «мне помешали» может последовать такое объяснение (хотя бы для себя самого): «Я не очень-то хотел это делать, поэтому решил саботировать и не прилагать должных усилий».

Вместо «у меня не получилось» правдой может оказаться: «Я взялся за дело, в котором некомпетентен». Или «я не приложил достаточно усилий».

И дело вовсе не в самобичевании, не в том, чтобы чувствовать себя виноватым. Ответственная постановка вопроса помогает мгновенно понять, что именно нужно делать и куда двигаться. Это единственный способ взять жизнь в свои руки и менять ее по своему усмотрению. Конечно, после этого надо начать действовать, а не просто сидеть, сложа руки. Если именно вы — автор своей жизни, то в ваших силах и менять ее, и работать над нею, и иметь полную свободу творчества. Ни это ли лучшее, что можно пожелать человеку?

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