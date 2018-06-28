Обстановочка: студия ART4you

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Обстановочка

ART4YOU

Фоторепортаж из студии, где создают эксклюзивные вещи

Обстановочка

Рубрика «Обстановочка» делает небольшой перерыв в хождении по офисам рекламных агентств. Сегодня мы погружаемся в весьма необычную атмосферу большой художественно-производственной студии, где создаются индивидуальные награды, эксклюзивные деловые подарки и уникальные спортивные призы. Да, сегодня будет шумно, пыльно и жарко! Но обязательно интересно!

ART4you — это старейшая и не имеющая аналогов художественно-производственная студия Москвы. Именно здесь делают награды, призы и памятные подарки для самых рейтинговых российских телешоу, музыкальных конкурсов, кинопремий, крупнейших спортивных состязаний национального и международного уровня. Креативные работы студии можно обнаружить в самых высоких кабинетах. Ведущие мировые бренды, компании и госкопорации России вручают на своих корпоративных мероприятиях настоящие произведения искусства, созданные мастерами и дизайнерами ART4you. В каталоге работ студии тысячи неповторимых изделий!

В картине «Тренер» помимо самого Данилы Козловского есть еще один герой. Это кубок, за который бьется команда «Метеор» Юрия Столешникова . Трофей был собран в студии Art4you специально для съемок этой картины.

Вне конкуренции

Здесь гордятся тем, что в арсенале дизайнеров и мастеров синтез самых различных технологий и креатива, который с легкостью удовлетворит любые запросы клиентов.

Андрей Кокеев, арт-директор студии ART4you: «Даже те, кого по сути можно назвать конкурентами, — для нас скорее партнеры и заказчики. У них может быть небольшой отдел эксклюзивных наград и призов, они берут заказы на изготовление, но зачастую обращаются к нам, и эту работу выполняем мы. В таких случаях мы соблюдаем джентельменские соглашения, не афишируем свое участие в проекте, нам важнее, чтобы производство было загружено. Получается, что наши конкуренты могут быть таковыми лишь в одном-двух сегментах. Но не во всех сразу. Все благодаря тому, что у нас целый технологический веер. И это наше самое главное оружие».

Сотворчество — это фишка

Сделанная работа — результат совместного труда заказчика и студии, и только так. Зачастую, в основе лежит идея клиента, которая всегда превращается в эксклюзивную вещь и становится визитной карточкой события, которому предназначается.

С самого начала общения с клиентом в работу вступает дизайнер студии. Он создает эскизы с нуля или интерпретирует и подгоняет под производственные задачи предложенные заказчиком дизайн-макеты будущей награды, предлагая подчас несколько вариантов решения одной и той же задачи.

Каждый заказ — вызов!

Что происходит дальше? Дальше наступает самая жаркая стадия — изготовление. Производство каждой награды, делового подарка или приза — это всегда новый вызов и отдельный набор задач. Ведь ART4you — опытное производство, где многие изделия неповторимы, делаются в единственном экземпляре или малым тиражом.

Один из самых интересных и креативных призов в портфеле студии совсем недавно вручался на музыкальной премии телеканала RU.TB. Казалось бы, самовар — ну чего тут сложного? Но из года в год — это все новая и новая интерпретация самовара.

«Здесь на самом деле высший кайф, адреналин прет во время выполнения подобных задач! Самовары — тонизирующий заказ, который мы ждем каждый год».

Андрей Кокеев арт-директор студии

Эксклюзив как необходимость

Много лет назад, когда под видом итальянских в страну хлынули китайские кубки из металлизированного пластика, в ART4you приняли новый вызов — сделать эксклюзив не только модным, но и доступным, и отучить заказчиков и клиентов довольствоваться однотипной штамповкой.

Пример бюджетного приза с объемным дизайном для победителей фестиваля молодых талантов «Восьмая нота».

Девиз этой оригинальной недорогой награды: «Крутому клиенту — крутая вилка». Креатив дизайнера #studio_art4you Тамары Тебякиной для сервиса видеомаркетинга «Вилка». Таким образом агентство решило поощрить своих лучших клиентов.

Этот стильный приз из оптического стекла был разработан дизайнерами студии для частной регаты, которая проходит в Черногории.

Несколько стильных креативных наград в бюджетном исполнении.

«Одна из наших целей — вывести индивидуальность на более широкий уровень и создавать бюджетные вещи, которые продолжают при этом оставаться эксклюзивными».

Андрей Кокеев арт-директор студии

Словом, сегодня ART4you прививает любовь к индивидуальным (неповторимым) наградам. Вот один из примеров, который подчеркнет индивидуальность на наградной полке чемпиона, где бывает полно однообразных кубков.

Кубок-гигант изготовлен по индивидуальному заказу Командующего Северным флотом России для Северной военной хоккейной лиги и, помимо эксклюзивности, претендует на звание самой высокой спортивной награды в мире.

Или другой пример из области сувениров и подарков. Ручки с логотипом есть на всех выставках, форумах, их нам дарят партнеры на праздники и т.д. Но вот такой пример корпоративной ручки всё кардинально меняет. Она изготовлена методом художественного литья по эксклюзивному дизайну. Увесистая и запоминающаяся деталь мероприятия.

Подстаканники. Такой эксклюзив в качестве подарка заказала для своих сотрудников всем известная компания «Лаборатория Касперского»

На форуме виртуальных активистов «НеФорум блогеров» победителей «Битвы блогеров» награждали вот таким эксклюзивом от ART4you.

Павел Нестеров, генеральный директор студии ART4you: «Мы давно уже делаем призы и награды в самых разных ценовых сегментах: от небольших до высокобюджетных проектов, для различных по формату мероприятий. Для себя мы поняли, что красиво, качественно и оригинально, — это не обязательно дорого. Теперь мы четко хотим донести эту мысль и до наших партнеров.

У нас помимо спортивного (награды, призы, чемпионские пояса, медали для спорта), медийного и event-направлений (награды и призы для разнообразных торжественных церемоний), есть еще и внушительный корпоративный сегмент бизнеса, в котором индивидуальные оригинальные призы, подарки и награды тоже необходимы как воздух.

Мы считаем: у любого события должна быть выигрышная визитная карточка в виде эффектного запоминающегося символа, который олицетворяет весь бренд. А миссию студии ART4you видим в том, чтобы подбирать для каждого клиента наиболее оптимальный вариант по цене, качеству и креативу».

Единый производственный организм

Художник не может существовать в консервной банке, иначе он перестает быть художником, считают в студии ART4you. Поэтому шумно здесь не только из-за работы станков, но и потому, что между творцами ведется горячее обсуждение текущих заказов, споры о трендах и последних новинках наградной индустрии.

Кстати, коллектив ART4you — это 50 человек, многие из них — старожилы компании. Текучка здесь невысока. И все они — звенья одной цепи, поэтому помимо постоянного ощущения цейтнота и важности принятых решений здесь царит дух коллективизма!