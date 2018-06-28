Космические украшения для твоей подруги

Девушки довольно привередливы в выборе украшений. Видимо, все дело в разнообразии материалов и дизайна. Но если ты действительно хочешь порадовать свою подругу, тебе поможет MADE IN COSMOS. Этот бренд создает украшения и изделия из метеоритов. Нет, они не отправляют «добытчиков» в глубины далекого космоса — они используют уже упавшие камни из космоса, которые приземлились в Магаданской области, Швеции и Аргентине. И нет, от космической радиации у твоей подруги грудь не станет больше и третья рука не вырастет — все метеориты проходят у геологов основательную проверку на безопасность.

Подвески

Двойной шестиугольник

Двойная подвеска на цепочке с шестиугольниками сделана из метеорита Сеймчан; весит образец 15 грамм. Особенность дизайна позволяет ей быть универсальным украшением: угольная форма, состоит из двух частей — все это может быть прекрасным дополнением как к строгому костюму, так и к вечернему платью или просто к казуальному образу. Помимо визуальной составляющей, правильный шестиугольник — символ красоты, гармонии, свободы, любви, удовольствий. Конечно, все мы знаем, что это просто слова, но если ты перечислишь все это во время вручения подарка, подруга точно оценит и посчитает тебя романтиком. Заказать подвеску с двойным шестиугольником → Прямоугольная с кольцом

Эта подвеска тоже сделана из метеорита Сеймчан, который упал в Магаданской области, и представляет собой прямоугольник-палочку из благородного космического камня, соединенный с кольцом цепочкой. В конструкции отсутствует привычный для цепочек замок — вместо него все держится за счет тяжести метеорита. Если подруга спросит, почему прямоугольник не тянет вниз, так чтобы цепь обвила ее шею как удавка, можешь похвастаться знаниями, сказав, что это особенность структуры метеорита. Заказать прямоугольную подвеску с кольцом → ATM S Подвеска-кулон выполнена в серебряном обрамлении, а внутри находится шар из метеорита Muonionalusta. Этот метеорит упал в Швеции примерно 14000 лет назад! Кстати, шарик из космического камня внутри кулона подвижен, что придает эффект «жизни» подвеске. Украшение ATM S подойдет к любому наряду, но из-за своего дизайна оно точно встанет на первое место у любительниц эзотерики. Заказать подвеску ATM S →

Кольца

Монолит

Метеорит Сеймчан позволяет создать красивые украшения, и своей структурой он вдохновляет. Так мастера сделали кольцо в минималистичном стиле — «Монолит». Вес образца 12 грамм; можно подобрать размер от 15,5 до 19,5. Такое украшение не будет выделяться, но будет необходимым атрибутом, если твоя девушка понимает, что главный секрет успешного образа кроется в деталях. Заказать кольцо «Монолит» → Грани

Но если твоя подруга любит скромные украшения, то отличным подарком для нее станет кольцо «Грани». Оно не сильно выделяется, в нем присутствует минимализм и практичность. Такое кольцо твоя подруга сможет надевать на любое событие: будь то собеседование на работу, важное заседание, игра в видеоигры или просто прогулка. Восьмигранное кольцо из метеорита — украшение не только стильное и необычное, но еще и улучшающее самочувствие и настроение из-за своей оригинальности, а не только из-за связи с космосом. Заказать кольцо «Грани» → Campo del Cielo

Движения в ритме танго уже не будоражат ее сердце, но никакого иного проявления дикой страсти, кроме аргентинского, она не признает? И даже если твоя подруга никогда не смотрела сериал «Дикий ангел», ее сердце все равно закипит при виде кольца с метеоритом Campo del Cielo. Сделано это украшение из серебра 925 пробы, а космический камень доставлен прямиком из Аргентины, района Чако. С таким кольцом твоя подруга почувствует себя желанной и недоступной. Заказать кольцо Campo del Cielo →

MADE IN COSMOS с 11 июня сотрудничает с крупнейшим в СНГ мультибрендовым магазином дизайнерских украшений Poison Drop, который придерживается четырех серьезных принципов: лучшие цены, никаких подделок, разнообразие стилей и индивидуальный подход к клиенту, исходя из его бюджета.