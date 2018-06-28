Карина Мишулина: 9 мая Еремеев танцевал в фашистской свастике!

Вот уже почти год нет покоя в семье актера Спартака Мишулина . Его дочь Карина пытается доказать, что Тимур Еремеев , который провозгласил себя внебрачным сыном ее папы, — самозванец. А недавно единомышленники Мишулиной нашли на Еремеева такой компромат, в который сначала не поверила и сама Карина.

Как оказалось, Тимур раньше был солистом некой группы Royal Sugar Balls, что переводится как «Сладкие яйца». На видео, которое нам предоставил PR-директор команды Карины Мишулиной, Тимур Еремеев выступает в форме, напоминающей фашистскую. А в это время на сцене происходит что-то невообразимое. Один парень держит другого на цепи, а на экранах за спинами артистов крупным планом показывают обнаженную женскую грудь. Тимур, похоже, в этой группе — главный солист. Поет он на английском, но переводы песен его группы нам тоже предоставили. Некоторые слова из этих композиций мы даже не можем разместить из-за цензуры. Но вот самое приличное:

Геи в городе, геи в моллах, Геи в метро. Я наблюдаю за ними всеми. Геи в клиниках, геи на сцене, Геи в правительстве. Геи разного возраста, Геи вокруг нас!

Далее по тексту Тимур со товарищи составляют порноалфавит. Также в нашем распоряжении оказалась фотография, на которой человек, похожий на Тимура, с интересом смотрит на оголенный половой член другого мужчины, который удовлетворяет свою потребность «по-маленькому».

Стоп-кадр из скандального видео

— Скидывали нам всё поклонники Карины, которые находили это на просторах интернета, как только появилось, — говорит PR-менеджер Мишулиной Богдан Бехер. — Сейчас Тимур, естественно, заблокировал это. Но время от времени все появляется. Это не фальсификация, а настоящее видео. И что самое кошмарное — видео выступления было загружено в интернет в 2012 году 9 мая.

По мнению Карины Мишулиной и ее представителей, Тимур Еремеев затеял весь сыр-бор с провозглашением себя внебрачным сыном Спартака Васильевича только ради того, чтобы прославиться.

— Самое ужасное, что люди верят всему, что им преподносят с экрана телевизора, — считает 38-летняя Карина. — Ведь все равно должен же быть свой мозг, какая-то логика. Надо сопоставлять какие-то факты. Я не воевала, но для меня 9 мая — самый важный праздник. А человек в этот день спокойно танцует в фашистских свастиках, и у него все хорошо. На моего мужа недавно выходили люди с федерального канала с очень хорошим предложением по работе. Но было одно условие — чтобы мы заткнулись. На что я сказала: «Если даже мне 50 миллионов предложат — честь папы не продается!»

Недавно для того, чтобы доказать свою правоту, Карина Мишулина даже согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Это происходило на съемках программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ . Хотя она изо всех сил старалась держаться спокойно, было заметно, что при каждом упоминании о Еремееве и его маме Мишулина заметно нервничала. Телевизионщики также выдали за сенсацию то, что, оказывается, Карина знала маму Тимура задолго до всей этой скандальной истории. Но представитель Карины заявляет — в этом нет ничего сверхъестественного, ведь Татьяна Еремеева когда-то работала консьержкой в доме, где проживала семья Мишулиных.

— Да, Карина ее действительно знала, — объясняет Богдан. — Так же как и я, и многие другие люди знают консьержку в своем доме. Ведь мы имеем с ними диалог «здравствуйте — до свидания» ежедневно. Карина узнала ее на ток-шоу, когда та открыла свое лицо телезрителям. До этого момента в ее памяти эта женщина отсутствовала. И потом не стоит забывать, что это все шоу: люди нуждаются в зрелищности историй и теме для обсуждения в социальных сетях. Да и сам детектор как достоверный источник информации не принимается судом. Полиграф лишь показывает реакцию организма на те или иные слуховые раздражители. То есть ответа — врет человек или нет — он не показывает.