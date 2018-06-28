Как бы поступили бы с Салтычихой в наши дни

Многие считают Салтычиху кровавым тираном, убийцей сотни крепостных крестьян. Но ещё Бунин в «Окаянных днях» писал: «Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей».

Не родись красивой, а счастливой

Дарья Иванова появилась на свет в 1730-м году и происходила из семьи известного во времена царской России думного дьяка Автонома Ивановича Иванова. О матери известно меньше: существуют сведения, что оставшись вдовой, она отправилась в женский монастырь.

Девочка была крайне послушной и посещала церковь. Будучи ещё совсем юной, Дарья вышла замуж за ротмистра лейб-гвардии конного полка Глеба Алексеевича Салтыкова.

По данным очевидцев, брак был несчастливым. Дарья Ивановна была худощавой и бледнолицей женщиной. А супруг Салтыковой, к несчастью, был охоч до крупных и румяных девиц.

Так что сослуживцы часто уличали его в кутеже и многочисленных изменах жене. Однако за несколько лет брака Дарья успела родить мужу двоих сыновей. В двадцать пять Салтыкова осталась вдовой.

Чистота — залог здоровья.. и жизни

После смерти мужа Дарья Николаевна меняется до неузнаваемости: начинается печально известный кровавый путь помещицы.

Избиения, публичные унижения, убийства — барыня не гнушалась ничем. Основной причиной побоев становился плохо вымытый пол, не качественно постиранное белье, плохо выглаженная постель.

Так известна история убитой прачки Фёклы Герасимовой. Согласно свидетельским показаниям крестьян из соседних деревень, «девка та убита помещицею, и они видели на теле её с рук, и с ног кожа, и с головы волосы сошли». Салтыкова в качестве наказания окатила женщину кипятком, приказала сечь розгами, избила скалкой, заставляя снова и снова перемывать полы, хотя Фёкла уже с трудом держалась на ногах.

Известен и другой случай. Весной 1759 года Дарья Салтыкова до смерти забила свою крепостную девку Марью Петрову. Предварительно помещица заставила женщину войти по горло в ледяную воду и впоследствии приказала мыть полы. От переохлаждения и зверских побоев женщина скончалась тем же вечером.

За семь с половиной лет Дарья Салтыкова убила 139 крепостных, большинство из которых женщины и девочки. Самая частая претензии — немытый пол и платье.

Цена любви

Многие ошибочно считают, что причиной жестокости Салтыковой было раннее вдовство. Однако Дарья Николаевна мужским вниманием не была обделена. В конце 50-х годов она познакомилась с капитаном Николаем Андреевичем Тютчевым, дедом известного поэта. Любовь продлилась не так уж и долго: в 1762 года Тютчев изменил Дарье и посватался к её соседке, Пелагее Денисовне Панютиной.

Салтыкова просто так это не оставила и решила отомстить обидчикам: сначала хотела взорвать дом, в котором находились молодые супруги, а затем и вовсе устроила на них вооружённую засаду.

Хлеба и зрелищ

К счастью, кровожадность помещицы не осталась безнаказанной — её схватили и осудили. Однако уже под стражей с Салтыковой произошёл интересный случай. Следователь Степан Волков решил испытать психическую стойкость помещицы и добиться признательных показаний и раскаяния.

4 марта 1764 года Дарья Салтыкова в сопровождении воинского караула была доставлена в особняк московского полицеймейстера, куда также был привезен палач и чиновники розыскной части.

Салтыковой сообщили, что она доставлена на пытку. Однако в тот день подозреваемая сама присутствовала при жестоком избиении некоего преступника. Жестокие побои должны были напугать Салтыкову и стимулировать признание.

Однако свидетели утверждали, что Дарья Николаевна улыбалась и пребывала в отличном расположении духа. Стоит ли уточнять, что Салтыкова не раскаялась в содеянном не только на допросах, но и в течение всего многолетнего заключения.

Эксплозивная психопатия

Исторические события и факты свидетельствуют о наличии у Дарьи Салтыковой ярко выраженной эпилептоидной (или эксплозивной) психопатии личности, если рассматривать симптомы этого заболевание согласно Ганнушкину.

Люди, страдающие этим расстройством, отличаются излишней агрессивностью, склонностью к конфликтному поведению, резким перепадам настроения и излишней злопамятностью.

Люди с эксплозивной психопатией часто копят негативные эмоции в себе, подавляя свою злость. Но в один момент этот заряд может найти выход. Так произошло с Дарьей Салтыковой: будучи обиженной на мужа, помещица копила в себе ненависть ко всем женщинам и, особенно подчеркну, женщинам пухлым.

Момент смерти мужа послужил пусковым механизмом психопатии, а сработавший механизм переноса образа полных любовниц мужа на таких же нередко полных крестьянок обозначил для Салтыковой потенциальных жертв.

Подобный вид психопатии чаще всего сложно идентифицировать в детском возрасте, поскольку родители склонны приписывать такое поведение к разряду баловства. Однако уже во взрослом возрасте такие черты личности проявляются ярче.

Эпилептоидным психопатам присуще отсутствие гибкости мышления: они всегда уверены в своей правоте и справедливости. Кроме того, они педантичны и скрупулёзны во всех делах. Отсюда и маниакальная забота о чистоте и порядке в доме и нежелание признавать собственную, всем уже очевидную вину.

Особо опасными считаются проявления ревности у эпилептоидных психопатов. В случае измен или отвергнутости они способны придумывать крайне изощрённые способы мести и не успокаиваться, не достигнув сатисфакции. Поэтому Салтыкова так яростно пыталась отомстить неверному любовнику и его новоиспеченной супруге.

Наши дни Что было бы с Дарьей Салтыковой в наши дни? Несмотря на наличие в Уголовном Кодексе особых правил в отношении лиц с психическими отклонениями, Дарья была бы признана вменяемой, так как неврозы, состояния алкогольного опьянения и расстройства личности не являются смягчающими обстоятельствами в судебном процессе.

К сожалению, необходимо учесть, что Салтыкова была вменяемой, а значит, отдавала отчёт своим действиям и осознавала их последствия. Иными словами, в наши дни, как и сотни лет назад, преступления Салтычихи были бы наказаны по всей строгости закона.