В Детском хосписе прошла встреча блогеров и представителей ОП РФ

«Для детей счастье — быть сейчас! Бегать по лужам, радоваться дождю. При этом ребенку неважно, какая на нем одежда и сколько она стоит. Просто она есть, и все. Качество его жизни скорее заботит родителей», — с таких философских разговоров «за жизнь» началась эта встреча.

Речь шла о том, что помогать детям требует сама природа человека, особенно если речь идет о больном ребенке. И вот эту сильную эмоцию, это нормальное добро кто-то очень недобрый в нашем обществе научился превращать в доходный частный бизнес. Встал вопрос доверия к благотворительности в целом. Как сохранить это доверие, перекрыть денежные потоки мошенникам, не задев при этом честных людей и добросовестные фонды (которые, кстати, тоже объединяются против лжеблаготворителей)?

Поделиться идеями, обсудить варианты решения проблемы собрались в первом Детском хосписе его основатель, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко и блогеры — члены тверского отделения добровольческой организации, противостоящей преступлениям в виртуальной среде.

Разговор шел о том, что помощь должна быть профессиональной. Что именно нужно больному ребенку, как эффективнее всего ему помочь, знают те, кто работает непосредственно с пациентами. Иногда большой помощью будет живое общение, а иногда нужны деньги на дорогостоящий аппарат.

Главный принцип распределения средств в благотворительности — достижение результата конкретным пациентом. В первую очередь нужно решить самые срочные проблемы, поэтому доверять настоящим фондам нужно, считают сотрудники хосписа.

В свою очередь руководитель санкт-петербургского Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко рассказал участникам дискуссии о современном состоянии системы помощи тяжелобольным детям, ответил на вопрос, почему так важна благотворительность для развития детских хосписов в России.

"Во всех странах мира помощь детям с тяжелыми заболеваниями — это результат объединения усилий и ресурсов государства, некоммерческих организаций и благотворителей. В России социальное партнерство в интересах детей тоже активно развивается", — сказал Ткаченко и согласился с тем, что основным препятствием остаются дискредитирующие доброе дело мошенники.

Здесь очень пригодился опыт блогеров. Они затронули тему прозрачности деятельности НКО, рассказали о собственных наблюдениях за благотворительными запросами в интернете. Они рекомендовали быть бдительными: прежде чем сделать перечисление в тот или иной фонд, нужно зайти на его сайт, посмотреть отчеты, поискать отзывы. Не стоит доверять трогательным картинкам, фотографиям и призывам с эффектом срочности ("SOS! Помогите! Завтра будет поздно!"). С осторожностью нужно подходить к постам, в которых указан личный лицевой счет или номер банковской карты для перечисления средств.

В ходе беседы выявилась еще одна проблема: как объяснить пожилым родственникам, что не нужно верить каждому призыву о помощи? Многим пожилым людям трудно быстро найти информацию в интернете и проверить, насколько помощь действительно нужна. В этом им должны помогать представители молодого поколения.

Задача привить некоторые правила информационной гигиены тем, кто не способен пройти мимо чужой беды, была названа, разобрана и даже частично решена. Познакомившись с пациентами, гости хосписа ответили на вопросы подростков о правилах безопасности в интернет-пространстве и тут же добавили друг друга в друзья в социальных сетях. Теперь обмануть родителей пациентов у мошенников вряд ли получится.

Идеи и решения еще будут дорабатываться, а результатами прошедшего в Детском хосписе Санкт-Петербурга мероприятия обязательно станут конкретные рекомендации для разных возрастных групп.

"Все вместе, государство, общественные организации, неравнодушные люди, мы научились добавлять жизни там, где не можем ее продлить. Вместе справимся и с мошенниками", — сказал Александр Ткаченко.