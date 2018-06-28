Как посадить и ухаживать за императорским рябчиком

Фриттилярия, так по-научному звучит название поистине королевского цветка императорский рябчик. Растение удивляет и восхищает своими размерами, но на этом его достоинства не заканчиваются. Присущий ему резкий запах неприемлем для медведок и кротов. Следовательно, цветок не только акцентирует внимание на участке, украшая его, но и избавляет от вредителей. Самое время разобраться во всех нюансах относительно посадки в открытом грунте, и последующем уходе за ним.

Важные моменты

Похожий на пальмовое дерево императорский рябчик, распускается ранней весной. Практически месяц отводится садоводам для того, чтобы насладиться красотой его цветения. Осень самое подходящее время для посадки этого растения в открытый грунт.

Что касается ухода, он не сложнее чем за лилиями. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать:

Так как растение это светолюбивое необходимо выбрать на участке соответствующее место для его посадки.

У цветка довольно высокие стебли, поэтому заранее стоит подумать о подпорках, чтобы при сильном ветре они не сломались.

Углубление для луковицы должно быть значительно больше ее самой.

В грунт необходимо добавить древесный уголь, он служит не только в качестве удобрения, но и хорошо подсушивает почву.

yandex_ad_1 Посадка растения луковицами

Для высадки посадочного материала, ранее хранящегося и ожидающего своего часа в опилках в защищенном от влаги месте, подходит начало марта. Луковицы, высаженные в большие плошки, будут находиться в закрытом помещении при комнатной температуре до тех пор, пока не минует угроза ночных заморозков. Затем рассаду пересаживают в открытый грунт.

Посадку можно произвести в конце сентября, начале октября. Чтобы растение не замерзло, необходимо его укрыть компостом, опилками или пленкой.

Примерно за две недели до высадки рябчиков, необходимо позаботиться о подготовке лунок, куда будут высажены луковицы. Для групповой высадки растений оставляется расстояние между ямками 25см. К следующему этапу подготовки необходимо приступить через пару недель. В каждую из лунок надо насыпать немного песка и углубить колышки. Их длина должна быть выше уровня земли примерно на 50 см. Луковица растения выкладывается непосредственно на песок возле колышка и присыпается землей.

Уход за растением

Как только снег окончательно сойдет, надо снять пленку, служившую укрытием от морозов. Если этого своевременно не сделать, луковицы могут сгнить от элементарного недостатка кислорода. Потом взрыхлить грунт и полить его раствором марганцовки с добавлением минеральных удобрений. Весна бывает суровой и не исключены кратковременные заморозки, но растение способно их вынести.

Полив и подкормка

Абсолютно каждое растение требует ухода и неважно, высажено оно в открытый грунт или нет. Императорский рябчик не является исключением. Цветок нуждается в правильной поливке и подкормке.

Поливать растение, относящееся к семейству луковичных нужно аккуратно. Перелив чреват гниением луковицы. Поэтому в основном процедура производится при засушливой погоде. Покрытие мульчей, поможет уберечь почву от пересыхания. Если лето засушливое, полив необходим, но двух раз в месяц будет вполне достаточно.

Подкормка императорских рябчиков производится лишь тогда, когда миновала угроза заморозков, раньше этого делать нельзя ни в коем случае.

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Смесь готовится так:

10 литров перегноя;

1 ст ложка комплексного удобрения для цветущих растений (купить его можно в любом специализированном магазине);

1 ст ложка нитрофосфата.

Все перемешивается и раскладывается по поверхности участка, где растут поистине королевские цветы. Подкормка производится в самом начале цветения.

Своевременная подкормка сульфатом калия и суперфосфатом сразу после цветения растения, поможет получить здоровый посадочный материал. Уход за растением, высаженным в открытый грунт, подразумевает удаление сорняков и рыхление почвы. Но делать это нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить луковицы.

yandex_ad_2 И еще один важный момент: при срезке цветов, обязательно оставляется часть листьев. Если этого не делать, луковица замедлит свой рост, а затем и вовсе перестанет расти.

Как размножать рябчики

Есть два способа и каждый из них хорош по-своему:

Деление луковиц.

Размножение семенами.

В конце июня посадочный материал выкапывается, это важно успеть сделать до того момента пока листья не успели окончательно высохнуть. При разрастании луковица образует отростки, которые впоследствии надо отделить. В данном процессе нет ничего сложного:

Обработать в слабом марганцовом растворе для дезинфекции.

Положить в сухое проветриваемое помещение на 3 недели.

Этого времени вполне достаточно для созревания корневой системы и образования отростков. Так как у деток отсутствует защитная чешуя, обращаться с ними нужно крайне осторожно.

Следует учесть — пересохшие луковицы детки не прорастут, поэтому крайне важно обеспечить им оптимальные условия.

Процесс образования деток у цветка

Как только цветение растения войдет в завершающую стадию, луковицы необходимо выкопать и отобрать самые здоровые из них. С помощью острого и обязательно стерильного ножа, сделать с них соскоб примерно 2 см. Дать ранке подсохнуть и убрать посадочный материал в сухой песок для последующего хранения.

Корешки к концу лета отрастут, и их необходимо обработать противогрибковым веществом. Для этого хорошо подходит раствор фунгицида. После этого луковица растения императорский рябчик готова к высадке в открытый грунт.

Завязи, появившиеся на цветке, лучше всего удалить, тогда все его силы пойдут именно на образование деток.

Размножение семенами

Сухой материал сразу после сбора высеивается в открытый грунт.

Следует заранее позаботиться о том, чтобы в нем были все необходимые питательные вещества ведь для роста и развития, рассаде потребуется около двух лет.

Правильная посадка:

Семена углубляют примерно на 1 см и оставляют расстояние между ними 10х10.

Двухсантиметровым слоем торфа засыпают верхний слой почвы.

Чтобы получить первые сеянцы, придется набраться терпения. Луковицам до полного формирования потребуется два года. А значит, пришло время их выкопать и положить для хранения в сухое помещение на все лето. Такой метод хранения считается трудоемким, потому как при допущении малейшей ошибки посадочный материал может сгнить.

Если все сделать по правилам, то императорский рябчик будет радовать своим цветением и станет настоящим украшением садового участка. Растение роскошно смотрится в групповых посадках. Например, с тюльпанами или поздними нарциссами.