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Болельщику разрешили принести «барабан Испании» в «Лужники»
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Болельщику разрешили принести «барабан Испании» в «Лужники» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Известный испанский болельщик Маноло‐эль‐дель‐Бомбо получил положительный ответ на свою просьбу пронести легендарный «барабан Испании» в «Лужники» на матч между Испанией и Россией. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мануэль Касерес Артесеро с 70-х годов прошлого века сопровождает испанскую сборную за рубежом. Российский чемпионат является уже десятым мундиалем, который он посетил. На все игры он приходит в огромном берете и с ударным инструментом, на котором написано «барабан Испании».
«Спасибо всем за помощь! Мы этого добились! По России! Я вас буду информировать! Спасибо всем!», — написал Маноло в Twitter. На матч, который состоится 1 июля, также собирается прилететь испанский король Фелипе VI.
Ранее российские власти разрешили Артасеро пронести барабан только на один мачт — со сборной Португалии в Сочи. В Казани и Калининграде охрана изъяла его по соображениям безопасности. Дель-Бомбо написал письмо королю Испании Фелипе VI, премьеру Педро Санчесу, в ФИФА, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить принести барабан на матч Испании с Россией. По его мнению, «барабан нужен Испании», так как в Лужниках будет мало испанцев, всего около трех тысяч.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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