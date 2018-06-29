Болельщику разрешили принести «барабан Испании» в «Лужники»

Известный испанский болельщик Маноло‐эль‐дель‐Бомбо получил положительный ответ на свою просьбу пронести легендарный «барабан Испании» в «Лужники» на матч между Испанией и Россией. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Мануэль Касерес Артесеро с 70-х годов прошлого века сопровождает испанскую сборную за рубежом. Российский чемпионат является уже десятым мундиалем, который он посетил. На все игры он приходит в огромном берете и с ударным инструментом, на котором написано «барабан Испании».

«Спасибо всем за помощь! Мы этого добились! По России! Я вас буду информировать! Спасибо всем!», — написал Маноло в Twitter. На матч, который состоится 1 июля, также собирается прилететь испанский король Фелипе VI.