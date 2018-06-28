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Наталья Давыдова, Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская на ЗОЖ-ужине в Buro TSUM
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Наталья Давыдова, Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская на ЗОЖ-ужине в Buro TSUM 

Harper’s Bazaar 56 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Минувшим вечером в ресторане Buro TSUM при поддержке KitchenAid состоялся ужин, который объединил всех приверженцев здорового образа жизни. Его хозяевами стали автор мирового бестселлера «Еда и мозг» Дэвид Перлмуттер и одна из самых популярных блогеров и адептов здорового питания Наталья Давыдова. Они щедро делились с гостями личным опытом и рассказали присутствующим о заповедях здорового образа жизни и долголетия. Застолье соответствовало системе питания Дэвида Перлмуттера — гаспачо из авокадо, зеленый салат с заправкой шисо, брокколи и цветная капуста в мисо-соусе, перепелки с личной фермы Натальи. На десерт был торт, в котором, конечно же, не было ни сахара, ни муки. К ЗОЖ приобщались Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева, Виктория Шелягова, Яна Рудковская, Урсула Ким, Елена Крыгина, Анна Брострем, Евгения Линович, Юлия Бордовских, Дарья Лисиченко, Дина Хабирова, Полина Киценко и другие.
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