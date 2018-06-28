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В группу поддержки «Зеленой Машины» Уфы набрали свежую кровь
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В группу поддержки «Зеленой Машины» Уфы набрали свежую кровь 

ufa1.ru 48 минут назад
Фото: ufa1.ru
В зале Уфы-Арены собрались лучшие из лучших
В Уфа Арене разгорелись нешуточные страсти — здесь прошел кастинг в группу поддержки Салавата Юлаева. За право поддерживать «Зеленую машину» в минуты радости и дарить надежду, когда все плохо, боролись десятки отборных красавиц.
На захватывающем дух мероприятии побывал и корреспондент Ufa1.
Очаровательные участницы выкладывались перед строгим жюри и перед своими, возможно, будущими напарницами по команде. Шоу, надо признать, было потрясающим — от такого количества подтянутых, спортивных и эффектных красоток у любого мужчины надолго пропадает дар речи и способность к всяческому сопротивлению. Жюри остается только позавидовать — его работа была очень тяжелой, но от этого не менее приятной. Конкурсантки выходили группами по пять человек, каждая рассказывала о себе, своих целях и хвасталась танцевальными навыками.
Внешность это важно
Оценивали участниц по нескольким критериям, поэтому каждой конкурсантке нужно было набрать максимальное количество баллов в каждом из них. Придирчиво оценивались и внешние данные, ведь девочки из группы поддержки должны радовать глаз и вызывать искреннее восхищение. В этом плане у конкурсанток проблем не было, все как на подбор.
Покажите, как вы танцуете
Но еще скрупулезнее судьи обсуждали танцевальный уровень и растяжку претенденток. Куда же без этого, ведь девочкам придется показывать все, на что они способны, когда потребуется завести трибуны. Участницы импровизировали под случайную музыку, с легкостью садились на шпагат, прогибались мостиком, многие делали колесо, и кувырки назад и вперед. Просто нет слов, браво!
Повтори за учителем
Настоящей чирлидерше нужно быстро думать, подстраиваться под ситуацию и обучаться на ходу — следующим критерием отбора стал повтор движений за хореографом. Опытные девушки из группы поддержки начинали подтанцовку, и конкурсантки, посмотрев один раз, должны были максимально точно и красиво ее повторить. Вот тут у многих красавиц возникали определенные трудности — некоторые привыкли быть ведущими, и подстраиваться им оказалось нелегко.
Главное — дарить эмоции!
Все участницы показали себя в полной мере. Разумеется, была некоторая скованность, ведь выступать пришлось перед большим количеством соперниц. А тут еще журналисты с камерами бегали, снимали со всех ракурсов. Но с этой помехой девочки быстро справились. Куда сложнее было победить напряжение на лицах, ведь так много стояло на кону: участниц было больше 60-ти, но отобрать обещали единицы!
А ведь эмоции — это едва ли не главное, чем нужно обладать красотке из группы поддержки. Ведь она должна будет делиться ими с трибунами и игроками, зажигать огонь в сердцах и не давать пасть духом!
После выступления судьи собрали всех участниц, сделали несколько общих фото на память и удалились совещаться. Теперь им предстоит отобрать из этой красоты лучших и внести их имена в список группы поддержки одного из сильнейших хоккейных клубов России. Результаты отбора обещали сообщить чуть позже.
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