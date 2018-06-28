Синяя птичка и помадная банка: какие археологические находки обнаружили волонтеры

Волонтеры присоединились к археологам на раскопках в 2-м Кадашёвском переулке. Во время работ они обнаружили большое количество артефактов: фрагмент белоглиняного расписного подсвечника, красноглиняную игрушку, керамическую помадную банку, медную пряжку и другие.

«В минувшие выходные к профессионалам в 2-м Кадашёвском переулке присоединились волонтеры, в том числе настоятель храма и прихожане. Они просматривали и перебирали отрытый грунт, мыли находки, чистили надгробные плиты», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов

Одной из ранних находок является фрагмент белоглиняного расписного подсвечника. Подобные осветительные приборы были широко распространены в домах рядовых москвичей в XVIII веке.

Также удалось найти фрагмент красноглиняного изразца-колонки, использовавшейся в декоре печей, и фрагмент печного изразца с сюжетной росписью. Обе находки датированы XVIII веком.

К более позднему печному набору относится изразец с кобальтовой росписью. Подобные изразцы изготавливались в Москве в первой половине XIX века. Археологи и волонтеры нашли еще и красноглиняную игрушку в виде птички, покрытую поливой синего цвета (XVIII — начало XIX века). По словам специалистов, это достаточно редкий артефакт.

Во время раскопок обнаружили и керамическую помадную банку, предназначенную для хранения косметики. Этот предмет быта типичен для начала XIX века.

На территории храма Воскресения Христова в Кадашах нашли также курительную трубку псевдотурецкого типа, изготовленную из красножгущихся глин. Подобные предметы получили широкое распространение после русско-турецких войн.

Ряд находок датируются XVIII–XIX веками. Например, ременная накладка в виде сердечка, которую использовали для декорирования поясного ремня, и медная пряжка (элемент конской упряжи).

К более поздним находкам относится жетон медного сплава — это знак, посвященный 200-летию города Санкт-Петербурга. К этой дате в 1903 году была подготовлена серия памятных медалей и знаков для разных слоев населения.

Также найден нательный крест медного сплава, вероятнее всего изготовленный в одной из медно-литейных мастерских, которые находились по соседству в XIX веке. Есть и находки, подтверждающие местное медно-литейное производство. Это бракованный нательный крест, изготовленный в XVII–XVIII веках, и медная монета (копейка) времен правления Петра I. Она напоминает о существовавшем в 1704–1736 годах на территории бывшей Кадашёвской слободы монетном дворе.