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Волонтеры помогли археологам обнаружить несколько артефактов при раскопках в центре Москвы
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Волонтеры помогли археологам обнаружить несколько артефактов при раскопках в центре Москвы 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Добровольцы активно участвовали в археологических раскопках в центре столицы в этом году, с их помощью археологам удалось обнаружить фрагмент древнего расписного подсвечника, красноглиняную игрушку, керамическую помадную банку, медную пряжку и другие свидетельства жизни москвичей, говорится в сообщении департамента культурного наследия Москвы.
«В рамках исполнения одного из пунктов майских указов президента, а именно поддержки добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия, мы предложили горожанам принять участие в археологических раскопках. В минувшие выходные к профессиональным специалистам во 2-м Кадашевском переулке присоединились волонтеры», — рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.
По его словам, они просматривали и перебирали отрытый грунт, мыли находки, чистили надгробные плиты.
Глава ведомства также отметил, что в результате совместных усилий было найдено большое количество артефактов. Одной из ранних находок является фрагмент белоглиняного расписного подсвечника. Подобные осветительные приборы были широко распространены в домах рядовых москвичей в XVIII веке.
Также интерес представляет фрагмент красноглиняного изразца-колонки, использовавшийся в декоре печей и датируемый XVIII веком, и фрагмент печного изразца с сюжетной росписью XVIII века.
К более позднему печному набору относится изразец с кобальтовой росписью растительного характера. Подобные изразцы изготавливались в Москве в первой половине XIX века. Достаточно редкой находкой является найденная красноглиняная игрушка в виде птички, покрытая поливой синего цвета (XVIII –XIX веков).
Помимо этого, на территории храма Вознесения Христова был найден нательный крест медного сплава, вероятнее всего изготовленный в одной из меднолитейных мастерских, находящихся на территории, прилегавшей к участку исследования, в XIX веке.
Археологи рассказали волонтерам много интересного о своей работе и поделились секретами профессии. Волонтеры приняли участие в экскурсии по местному музею и Воскресенскому храму, получили возможность непосредственного «общения» с историческими предметами, приобрели опыт полевой археологической работы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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