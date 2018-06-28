Лекция и практикум «Дизайн — мышление» состоятся в Нижнем Новгороде 16 июля

Лекцию и практикум «Дизайн — мышление» проведет IT-кластер Нижегородской области 16 июля.

Как сообщают организаторы, вести мероприятие будет международный эксперт-практик, сервис-дизайнер, магистр программы International Design Business Management (Хельсинки, Финляндия) Лидия Борисова.

Лекция посвящена описанию метода дизайн-мышления через теоретическую рамку и бизнес-кейсы. Участникам будет представлена базовая технология реализации проекта в дизайн-мышлении — модель двойного алмаза. Лектор расскажет про содержание этапов и методики внутри модели, которые позволяют прийти к желаемому результату.

В ходе практикума участники лаборатории на время станут дизайнерами. Используя метод дизайн-мышления, они освоят процесс создания креативных идей, который ранее считался доступным только узкому арт-сообществу.

Лекция и практикум пройдут на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области по адресу: ул. Нестерова, 31. Начало — в 14:00.

Регистрация на мероприятие: https://icluster-events.timepad.ru/event/749798/