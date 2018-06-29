Столетие в 11 кадрах — в Нижнем Новгороде открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017»

Сегодня в Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017». Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены образцы отечественного дизайна трех периодов: конструктивизма (1917 — начало 1930-х годов), становления и развития системы советского дизайна (1950–1980 года) и современности (1990–2017 года).

Несколько экспонатов посвящено автомобильной сфере — как было, что не реализовалось и чего достигли в современности.

Деревянные игрушки выполнены семейной парой и они придают огромное значение авангардному течению, поэтому их работа пронизаны этими идеями.

Известные многим игрушки советских времён.

Посуда авангарда — на первом снимке Супрематический чайник Казимира Малевича

На выставке представлены крайне интересные экспонаты.

У нижегородцев есть возможность увидеть как «культовые» предметы советской эпохи, ставшие образцами промышленного дизайна своего времени, так и необычные для современного человека варианты вещей, которые предполагалось использовать в быту.

Выставка «История российского дизайна 1917-2017» продлится до 19 августа и будет сопровождаться бесплатными образовательными лекциями. Куратор этого проекта Ольга Дружинина сообщила нам, что в качестве лекторов приглашаются опытные специалисты-практики, жизнь которых часто связана с дизайном, в том числе и советским.

— Эта выставка существует один год планируется как путешествующая, — рассказала куратор выставки «История российского дизайна 1917-2017» Ольга Дружинина. — Она уже была в Тобольске, сейчас находится в Нижнем Новгороде, затем отправится в Тюмень и Нижневартовск. Выставка уникальна по двум причинам — во-первых, у неё так называемый предизайн, мы вставляем ящик в ящик и помещаем внутрь экспонат. Самая главная концептуальная составляющая проекта — это первая попытка показать историю советского дизайна «от» и «до». Мы попытались прочертить линия советского и современного авангарда. Это попытка показать, что корни были.

Также после открытия выставки был проведён круглый стол, посвященный роли дизайна в развитии экологической политики в России — здесь представители профессионального сообщества, промышленных предприятий и органов власти обсудили возможные варианты решения экологических проблем с помощью современного дизайна.

— Производство пластика неуклонно растёт и по прогнозам к 2050 году удвоится количество произведённого пластика, — рассказал эксперт в области применения полимерных технологий Максим Ремчуков . — Для пластика очень важно искать новое применение, а всё это упирается в дизайнерские решения, в то, какие виды пластика в сочетании с другими материалами можно использовать, потому что его преимущества никуда не уходят — только приобретают более перспективные черты.

В качестве лектора в выставке примет участие даже представитель Нидерландов. Завтра в 12:00 промышленный дизайнер, основатель компании по переработке пластика Йонас Мартенс прочитает лекцию «Новые подходы к производству. Вторичная переработка. Инновационные дизайн-стартапы». Иностранец расскажет нижегородцам о том, как с помощью технологий 3D-моделирования преобразовать отходы в прибыльный бизнес по проектированию и созданию высококачественных конечных продуктов.

Выставка «История российского дизайна 1917-2017» продлится до 19 августа 2018 года, вход на неё бесплатный. Она располагается на территории Нижегородской ярмарки, более подробная информация на официальном сайте проекта.