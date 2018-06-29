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Столетие в 11 кадрах — в Нижнем Новгороде открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017»
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Столетие в 11 кадрах — в Нижнем Новгороде открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Сегодня в Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017». Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены образцы отечественного дизайна трех периодов: конструктивизма (1917 — начало 1930-х годов), становления и развития системы советского дизайна (1950–1980 года) и современности (1990–2017 года).
Несколько экспонатов посвящено автомобильной сфере — как было, что не реализовалось и чего достигли в современности.
Деревянные игрушки выполнены семейной парой и они придают огромное значение авангардному течению, поэтому их работа пронизаны этими идеями.
Известные многим игрушки советских времён.
Посуда авангарда — на первом снимке Супрематический чайник Казимира Малевича.
На выставке представлены крайне интересные экспонаты.
У нижегородцев есть возможность увидеть как «культовые» предметы советской эпохи, ставшие образцами промышленного дизайна своего времени, так и необычные для современного человека варианты вещей, которые предполагалось использовать в быту.
Выставка «История российского дизайна 1917-2017» продлится до 19 августа и будет сопровождаться бесплатными образовательными лекциями. Куратор этого проекта Ольга Дружинина сообщила нам, что в качестве лекторов приглашаются опытные специалисты-практики, жизнь которых часто связана с дизайном, в том числе и советским.
— Эта выставка существует один год планируется как путешествующая, — рассказала куратор выставки «История российского дизайна 1917-2017» Ольга Дружинина. — Она уже была в Тобольске, сейчас находится в Нижнем Новгороде, затем отправится в Тюмень и Нижневартовск. Выставка уникальна по двум причинам — во-первых, у неё так называемый предизайн, мы вставляем ящик в ящик и помещаем внутрь экспонат. Самая главная концептуальная составляющая проекта — это первая попытка показать историю советского дизайна «от» и «до». Мы попытались прочертить линия советского и современного авангарда. Это попытка показать, что корни были.
Также после открытия выставки был проведён круглый стол, посвященный роли дизайна в развитии экологической политики в России — здесь представители профессионального сообщества, промышленных предприятий и органов власти обсудили возможные варианты решения экологических проблем с помощью современного дизайна.
— Производство пластика неуклонно растёт и по прогнозам к 2050 году удвоится количество произведённого пластика, — рассказал эксперт в области применения полимерных технологий Максим Ремчуков. — Для пластика очень важно искать новое применение, а всё это упирается в дизайнерские решения, в то, какие виды пластика в сочетании с другими материалами можно использовать, потому что его преимущества никуда не уходят — только приобретают более перспективные черты.
В качестве лектора в выставке примет участие даже представитель Нидерландов. Завтра в 12:00 промышленный дизайнер, основатель компании по переработке пластика Йонас Мартенс прочитает лекцию «Новые подходы к производству. Вторичная переработка. Инновационные дизайн-стартапы». Иностранец расскажет нижегородцам о том, как с помощью технологий 3D-моделирования преобразовать отходы в прибыльный бизнес по проектированию и созданию высококачественных конечных продуктов.
Выставка «История российского дизайна 1917-2017» продлится до 19 августа 2018 года, вход на неё бесплатный. Она располагается на территории Нижегородской ярмарки, более подробная информация на официальном сайте проекта.
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