Роскачество проверило калининградский хлеб

Роскачество выявило регионы, где производят самый лучший хлеб. Всего в экспертизе участвовали нарезные батоны 176 торговых марок из всех округов России. Проверку прошла и мучная продукция, которую пекут в Калининградской области. Речь идёт о пшеничных батонах. Эксперты выявили, что они качественные и абсолютно безопасные. Мякиш хлеба эластичный и невлажный на ощупь. В продукте не было зафиксировано бактерий или плесени. Единственный недостаток калининградских батонов — в них есть пустоты.

Мария-Марта Галичева, пресс-секретарь «Роскачества»:

— Это не имеет никакого отношения к безопасности, это не нарушение законодательства ни в коем случае, это такой небольшой качественный недостаток. Для потребителя не грозит ничего если мы говорим о хлебе Калининградской области, то в целом это действительно качественные и безопасные товары к ним никаких претензий. В обоих случаях мы увидели, что хлеб действительно произведён из качественной муки.