Ещё
Роскачество проверило калининградский хлеб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскачество проверило калининградский хлеб 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Роскачество выявило регионы, где производят самый лучший хлеб. Всего в экспертизе участвовали нарезные батоны 176 торговых марок из всех округов России. Проверку прошла и мучная продукция, которую пекут в Калининградской области. Речь идёт о пшеничных батонах. Эксперты выявили, что они качественные и абсолютно безопасные. Мякиш хлеба эластичный и невлажный на ощупь. В продукте не было зафиксировано бактерий или плесени. Единственный недостаток калининградских батонов — в них есть пустоты.
Мария-Марта Галичева, пресс-секретарь «Роскачества»:
— Это не имеет никакого отношения к безопасности, это не нарушение законодательства ни в коем случае, это такой небольшой качественный недостаток. Для потребителя не грозит ничего если мы говорим о хлебе Калининградской области, то в целом это действительно качественные и безопасные товары к ним никаких претензий. В обоих случаях мы увидели, что хлеб действительно произведён из качественной муки.
Вести Калининград: последние новости
Путин: Наша задача — уменьшить бедность в два раза В дни ЧМ-2018 курсантов Балтфлота угостили блюдами сербской кухни Калининградский кооператив отправил в Удмуртию свыше 100 тонн моркови
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Джоли представила детям нового любовника
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение