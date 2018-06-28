Тюменскому девятикласснику вынесли приговор за убийство отца

В Тюмени вынесен приговор девятикласснику, который в прошлом году зарезал своего отца.

14 октября мальчик вернулся домой и услышал крики матери, которую избивал его пьяный отец. Входная дверь была заперта, и подросток влез в квартиру через кухонное окно, чтобы помешать отцу.

С ним они поругались. Оскорбления разозлили сына, и он ударил мужчину. Тот упал, а подросток сел на него и еще несколько раз ударил в лицо кулаком. На этом дебошир не успокоился, и тогда его сын схватил кухонный нож и ударил противника в сердце. Тюменец умер на месте.

Мальчик вызвал полицию сам. Он плакал и говорил, что не знает, почему поступил именно так. На суде он рассказал, что его отец часто бил мать, а его часто выгонял на мороз без обуви.

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на девять месяцев с удержанием пяти процентов от зарплаты в доход государства. Подростка освободили из-под стражи прямо в зале суда.