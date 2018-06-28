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Тюменскому девятикласснику вынесли приговор за убийство отца
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Тюменскому девятикласснику вынесли приговор за убийство отца 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени вынесен приговор девятикласснику, который в прошлом году зарезал своего отца.
14 октября мальчик вернулся домой и услышал крики матери, которую избивал его пьяный отец. Входная дверь была заперта, и подросток влез в квартиру через кухонное окно, чтобы помешать отцу.
С ним они поругались. Оскорбления разозлили сына, и он ударил мужчину. Тот упал, а подросток сел на него и еще несколько раз ударил в лицо кулаком. На этом дебошир не успокоился, и тогда его сын схватил кухонный нож и ударил противника в сердце. Тюменец умер на месте.
Мальчик вызвал полицию сам. Он плакал и говорил, что не знает, почему поступил именно так. На суде он рассказал, что его отец часто бил мать, а его часто выгонял на мороз без обуви.
Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на девять месяцев с удержанием пяти процентов от зарплаты в доход государства. Подростка освободили из-под стражи прямо в зале суда.
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