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В центре «Рождество» на Степана Супруна проведут квест для подростков «Шаг за шагом»
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В центре «Рождество» на Степана Супруна проведут квест для подростков «Шаг за шагом» 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Осознанно выбрать профессию в процессе познавательного квеста помогут подросткам в центре для детей и родителей «Рождество», который расположен на улице Степана Супруна. Об этом сообщили в администрации досугового учреждения.
— Всего за неделю мы сделаем с подростками пять шагов и научимся решать реальные жизненные проблемы. Квест — это несколько уникальных игровых встреч, призванных помочь не только лучше узнать себя, но и четко увидеть направления, в которых развивается наш мир сегодня, понять, куда двигаться дальше, — пояснил представитель администрации.
Автор и ведущий интенсива — педагог Полина Молоток.
Время проведения — с 16 по 20 июля с 10.00 до 13.00. Адрес: ул. Степана Супруна, д. 4. Телефон для записи: 8 (495) 504-56-12. (мю)
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