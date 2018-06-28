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Очередное занятие прошло в «Школе матери» при роддоме на Костромской
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Очередное занятие прошло в «Школе матери» при роддоме на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
«Школа матери» при родильном отделении №2 городской клинической больницы имени Ерамишанцева продолжает свою работу. Очередное занятие состоялось в среду, 27 июня. Как сообщила заведующая
отделением Ольга Билявская, посетить его могли все желающие без предварительной записи.
— На этот раз мы поговорили о том, сколько времени беременной можно проводить на солнце, какие фрукты можно есть кормящей матери и когда можно вывезти кроху на море и многом другом, — отметила Ольга Билявская.
Напомним, родильное отделение находится по адресу: Костромская улица, дом 3. (вт)
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