Очередное занятие прошло в «Школе матери» при роддоме на Костромской

«Школа матери» при родильном отделении №2 городской клинической больницы имени Ерамишанцева продолжает свою работу. Очередное занятие состоялось в среду, 27 июня. Как сообщила заведующая

отделением Ольга Билявская, посетить его могли все желающие без предварительной записи.

— На этот раз мы поговорили о том, сколько времени беременной можно проводить на солнце, какие фрукты можно есть кормящей матери и когда можно вывезти кроху на море и многом другом, — отметила Ольга Билявская.

Напомним, родильное отделение находится по адресу: Костромская улица, дом 3. (вт)