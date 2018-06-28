Три симптома кризиса в семейных отношениях

Даже в том браке, где отношения между супругами можно считать идеальными, случаются этапы, которые психологи трактуют как кризисы. Самые гармоничные отношения могут рассыпаться в прах во время кризиса, не выдержав трудностей этого непростого периода.

Семья с течением лет проходит в своем развитии своего рода ступени. Переход с одной ступени на другую может произойти плавно или же может сопровождаться кризисом. И то, как супруги смогли справиться с ним, ложится в основу следующего жизненного этапа. Иными словами — одних пережитый кризис может сплотить (то самое «и в горе, и в радости»), других психологически отдалить друг от друга. Все зависит от того, насколько муж и жена готовы воспринимать позицию друг друга, принимать точку зрения, отличающуюся от собственной.

Как и многие проблемы, кризис можно предотвратить, если вовремя приложить для этого усилия. Гораздо сложнее будет собирать супружеские отношения буквально по кусочкам, из руин, и еще не факт, что на это после всех бурь останутся силы и желание. Как это предотвратить? Обращать внимание на малое в отношениях с супругом, анализировать происходящие изменения. Громкий единичный скандал по какому-то отдельному поводу — еще не повод считать, что семья находится на этапе кризиса. А вот если из раза в раз, по нарастающей всплывают определенные симптомы — стоит не только задуматься, но и действовать.

Тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание:

1. У супругов обоюдно отпала потребность делиться своими переживаниями, проблемами и радостями друг с другом. Закрываясь в себе, каждый из партнеров неминуемо отдаляется от другого, что может сформировать привычку «вариться в собственном соку».

Если вы видите, что в вашей семье происходит это отчуждение — пресекайте эту тенденцию на корню. Делитесь с супругом тем, что вас радует или тревожит. Рассказывая о том, что в данный момент занимает вас или огорчает, вы даете ему понять, что вам важно быть с ним «на одной волне», иметь его поддержку, слышать его мнение.

2. Стремление к интимной близости становится меньше. Интимная близость — это своеобразный индикатор супружеских отношений в целом. Взаимное охлаждение в физическом плане сигнализирует о том, что есть проблемы на психологическом уровне. Совет здесь только один: проявляйте инициативу. Порадуйте партнера вниманием, флиртом, романтическим вечером с намеком на продолжение. Возможно, охлаждение произошло всего лишь потому, что прекратились те самые предварительные моменты, которые всегда предшествовали вашим бурным ночам. Если пустить на самотек эту ситуацию и ждать, когда «все само наладится», можно усугубить проблему физического (а в совокупности и психологического) отчуждения до критического состояния, что неминуемо приведет пару к состоянию кризиса.

3. Раздражение. Этот симптом непрост, ибо обманчив. Вас может раздражать какое-то внешнее проявление/действие супруга (буквально то, как он ест, к примеру), а на самом деле причина раздражения будет крыться в другом (перманентная усталость от работы, отсутствие отдыха, плохие отметки у детей, отсутствие интимной близости с супругом и так далее). Раздражение — это явный сигнал к тому, чтобы «разложить себя по полочкам» и выяснить, что именно вас тревожит, выводит на негативные эмоции. В данном случае полезно посетить психолога, в одиночку или вдвоем с супругом, который поможет разобраться с проблемой.