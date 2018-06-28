Музыкально-литературный час «Никто не забыт, ничто не забыто» провели в Выхине-Жулебине

В отделении социальной реабилитации детей инвалидов филиала «Выхино» прошел музыкально-литературный час «Никто не забыт, ничто не забыто». К мероприятию дети совместно с родителями оформили стенгазету с фотографиями и картинками о Великой Отечественной войне.

— Встреча началась с песни «Священная война» в исполнении Арины Маркиной, которую все подпевали стоя, также прозвучали стихи о войне в исполнении Платона Егорова и Руслана Мамедова . Показ слайдов о войне взволновал всех, ребят и родителей. После этого все минутой молчания почтили память героев, погибших в борьбе за независимость нашей страны. Особый восторг вызвала «Песенка шофера» в исполнении «боевой медсестры» Алины Шафеевой, — рассказал сотрудник учреждения.

Завершением мероприятия стало совместное исполнение всеми присутствующими песни «Солнечный круг», на стихи Леонида Ошанина, ставшее добрым посылом детям от всех защищавших Родину и отдавших свою жизнь за мир. (вт)