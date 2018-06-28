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Юные спортсмены из Куркина доставили ветеранам гостинцы
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Юные спортсмены из Куркина доставили ветеранам гостинцы 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В Куркине появилась добрая традиция — второй год подряд клуб кёкусинкай карате-до Red Tiger во главе с его руководителем Евгением Прохоровым дарит продуктовые наборы ветеранам района. В этот раз юные каратисты вместе со своим руководителем посетили 20 ветеранов на дому и вручили им гостинцы. Акция была приурочена к Дню памяти и скорби.
— В 1941 году многие жители тогда подмосковного села — сегодня район Куркино —отправились воевать. Фамилии погибших высечены на памятнике, установленномна Куркинском шоссе, — отметили организаторы акции.
Около монумента в День памяти и скорби состоялся торжественный митинг с возложением цветов и выступлениями детей, которые исполнили песни и стихи на военную тематику. (ск)
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