Юные спортсмены из Куркина доставили ветеранам гостинцы

В Куркине появилась добрая традиция — второй год подряд клуб кёкусинкай карате-до Red Tiger во главе с его руководителем Евгением Прохоровым дарит продуктовые наборы ветеранам района. В этот раз юные каратисты вместе со своим руководителем посетили 20 ветеранов на дому и вручили им гостинцы. Акция была приурочена к Дню памяти и скорби.

— В 1941 году многие жители тогда подмосковного села — сегодня район Куркино —отправились воевать. Фамилии погибших высечены на памятнике, установленномна Куркинском шоссе, — отметили организаторы акции.

Около монумента в День памяти и скорби состоялся торжественный митинг с возложением цветов и выступлениями детей, которые исполнили песни и стихи на военную тематику. (ск)