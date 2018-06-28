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Fimbul — еще одна история о смельчаках, попытавшихся остановить Рагнарёк
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Fimbul — еще одна история о смельчаках, попытавшихся остановить Рагнарёк 

Riot Pixels 1 час назад
Фото: Riot Pixels
Zaxis Games и EuroVideo Medien объявили, что приключенческий экшен Fimbul высадится на PC, PS4, Xbox One и Switch в ноябре. Своим названием игра обязана «Fimbul Winter» — апокалиптической зиме, предшествующей Рагнарёку.
«Конец света» дерзнет остановить седой берсерк Kveldulver. Ему предстоит сражаться с троллями, ётунами, свирепыми волками и другими монстрами. В кровавом походе к деду примкнут отважные викинги, чьи умения помогут выстоять в тяжелых схватках и отыскать таинственный артефакт, который, предположительно, спасет Мидгард.
В Fimbul реализована удобная система автосохранений, позволяющая иначе перепроходить важные моменты. Еще авторы обещают кучу оружия и «секретов».
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