Fimbul — еще одна история о смельчаках, попытавшихся остановить Рагнарёк

Zaxis Games и EuroVideo Medien объявили, что приключенческий экшен Fimbul высадится на PC, PS4, Xbox One и Switch в ноябре. Своим названием игра обязана «Fimbul Winter» — апокалиптической зиме, предшествующей Рагнарёку.

«Конец света» дерзнет остановить седой берсерк Kveldulver. Ему предстоит сражаться с троллями, ётунами, свирепыми волками и другими монстрами. В кровавом походе к деду примкнут отважные викинги, чьи умения помогут выстоять в тяжелых схватках и отыскать таинственный артефакт, который, предположительно, спасет Мидгард.

В Fimbul реализована удобная система автосохранений, позволяющая иначе перепроходить важные моменты. Еще авторы обещают кучу оружия и «секретов».