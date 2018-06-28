Китаец, которому 80 тысяч раз отказывали женщины, все еще надеется найти вторую половинку

Найти вторую половинку — задача не из легких. Нужен же такой человек, с которым всю жизнь прожить не страшно. Поэтому иногда на поиски уходит немного больше времени, чем хотелось бы. Вот один китаец уже много лет ищет жену. Говорит, что предлагал встречаться 80 тысячам женщин за последние восемь лет, но абсолютно все ему отказали. Но он парень упорный, поэтому не сдается и продолжает поиски одной-единственной.

Источник: Oddity Central

31-летний Ниу Сянфэн хорошо известен на родине в Китае из-за довольно агрессивного подхода к поиску второй половинки. О парне заговорили еще в 2013 году, когда в сеть попали фотографии Сянфэна, прогуливающегося по улицам Пекина с транспарантом, на котором было написано о том, что он ищет девушку. Отец Сянфэна умер от рака за несколько лет до этого, и парень решил, что ему нужно срочно найти даму сердца и создать семью. Но, как говорится, скоро только кошки родятся, поэтому даму он ищет до сих пор.

С транспарантами Сянфэн больше по улицам не ходит, зато сидит на сайтах знакомств, общается с женщинами в соцсетях и даже подходит на улицах к девушкам и спрашивает, есть ли у них парень. Несмотря на все усилия, Сянфэн постоянно получает отказы. Некоторые считают, что неудачи в личной жизни преследуют его из-за того, что он слишком навязчив. Но у парня другое объяснение.

По мнению Сянфэна, девушки предпочитают высоких и красивых мужчин, которые с первого взгляда покоряют сердца, а сам он «низкий и некрасивый», да к тому же еще и лгать не любит, чтобы впечатление произвести. Еще одна проблема — деньги. Женщины ищут богатых, с хорошей зарплатой и большим домом. Сянфэн этим всем похвастаться не может.

31-летний холостяк рассказал, что за последние восемь лет ему отказали примерно 80 тысяч раз: около 60 тысяч раз в интернете и по меньшей мере 20 тысяч раз девушки на улице.

После того как недавно в интернете стало популярным еще одно видео с Сянфэном, к парню обратились несколько тысяч девушек и попросили написать им в соцсетях. Но холостяк не думает, что из этого что-то выйдет. То же самое произошло и в 2013 году, когда в СМИ появилась первая его фотография. Десятки тысяч человек постучались к нему в друзья на Weibo, но оказалось, что они не слишком заинтересованы в личной встрече.