Сколько детей было у Алексея Тишайшего

Самым многодетным царем в истории России был Алексей Михайлович Романов , приходившийся отцом 16 детей, а точнее 6 сыновей и 10 дочерей, из которых только семерым детям удалось пережить правителя, остальные умерли раньше родителя.

13 потомков Великому Князю Всея Руси родила его первая жена Мария Милославская, с которой они прожили в счастливом браке 21 год. Не пережив родовой горячки царица скончалась на 44 году жизни, а спустя два года Алексей Михайлович вновь пошел под венец.

На этот раз в спутницы жизни царь выбрал Наталью Нарышкину , успевшую подарить ему лишь 3 младших продолжателей рода, поскольку через четыре года после свадьбы он умер в возрасте 46 лет.

Наследники от разных матерей впоследствии враждовали между собой, боролись за трон и не испытывали угрызения совести за причинение вреда родственнику.

Ни одна из дочерей Алексея Михайловича, которых именовали «царевны Алексеевны» не вышла замуж, а трое из его сыновей всходили на русский престол.

Дети Милославской

Дмитрий (1648-1649)

Первым чадом царя Алексея был сын Дмитрий, родившийся в день почитания Казанской иконы Божией Матери, и с тех пор 22 октября стало на Руси общегосударственным праздником.

Однако радость от рождения престолонаследника была не долгой — царевич Дмитрий неожиданно умер в младенчестве, не дожив до года 16-ти дней.

Евдокия (1650-1712)

Царевна Евдокия была старшей из дочерей царя Алексея. Не претендовавшая ни на что богобоязненная Евдокия, которая была младше нелюбимой мачехи всего на 1,5 года, большую часть жизни провела в царском тереме, стены коего после прихода к власти её сводного брата Петра I, она сменила на келью в Новодевичьем монастыре. Не вмешиваясь в государственные дела, и не принимая пострига, она жила обители, где и умерла в возрасте 62 лет.

Марфа (1652 -1707)

Царевна Марфа была названа фамильным именем Романовых, однако, после пострига в Успенском монастыре, её стали звать Маргаритой. Стать монахиней ей пришлось по велению Петра I, который не смог простить Марфе помощь сестре Софье. Специально для Марфы он приказал возвести примыкающие к Распятской церкви-колокольне палаты, куда она переехала из царского терема и где прожила до 54 лет.

Алексей (1654 -1670)

Царевич Алексей после смерти в младенчестве старшего брата стал очередным престолонаследником Руси. Но планы эти не воплотились в реальность по причине внезапной смерти царевича, немного не дожившего до своего 16-летия.

Анна (1655-1659)

О царевне Анне история информации не сохранила, поскольку её земной путь составил всего четыре года.

Софья (1657-1704)

Царевна Софья была самой амбициозной из сестер Романовых, в которой странным образом уживались набожность и честолюбие.

Не желавшая мириться с рабской долей женщины в обществе, образованная Софья первая нарушила запрет на выход из царского терема, и стала принимать активнейшее участие в государственных делах.

После смерти Федора претендентами на трон оставались её братья — родной Иван и сводный Петр. В результате подковёрной борьбы на престол был возведен Петр, что крайне не понравилось Софье, которая при поддержке стрельцов организовала бунт. В итоге в стране было объявлено два официальных царя.

Поскольку Иван был болезненным человеком, а Пётр — малолетним, царевну Софью провозгласили при них регентшей. Достигший совершеннолетия Петр также при помощи стрельцов свергнул царевну Софью и заточил её в Новодевичий монастырь, где она была пострижена в монахини под именем Сусанна. Однако перед смертью в 46 лет она приняла великую схиму, и вернула себе имя Софья.

Екатерина (1658-1718)

Благодаря сестре Софье освободившаяся от оков терема царевна Екатерина вела светский образ жизни, любила наряжаться в польские платья, а косе предпочитала иные прически. Её отстраненность от политических игр импонировала Петру, который разрешил сестре стать крестной его второй жены Марты Скавронской , вошедшей в русскую историю под именем Екатерина I.

Умерла Екатерина Алексеевна у себя дома в возрасте 60 лет, под конец жизни, попав под опалу брата — императора.

Мария (1660-1723)

Царевна Мария слыла заядлой модницей, поддерживала устремления сестры Софьи, была близкой подругой первой жены Петра — Евдокии Лопухиной, а также симпатизировала их опальному сыну Алексею Петровичу.

Последние три обстоятельства позволили императору обвинить её в предательстве и заключить в Шлиссельбургскую крепость, а оттуда перевести под домашний арест, который был отменен за два года до её смерти в возрасте 63 лет.

Фёдор (1661-1682)

Царевич Фёдор III взошел на трон в 15-летнем возрасте, но постоянные болезни не позволяли ему всецело предаваться политическим делам. Введя моду на все польское, Федор так и не успел провести в стране значимые преобразования, поскольку умер в 20-летнем возрасте.

Феодосия (1662-1713)

Царевна Феодосия, прожившая 51 год, была самой скромной и кроткой из сестер, которую интересовали лишь семейные дела. Склонная к самопожертвованию она нашла отдушину в монастыре, куда ушла по собственной воле и приняла постриг под именем Сусанна.

Симеон (1665-1669)

Царевич Симеон с самого рождения постоянно болел и умер, едва достигнув 4-летнего возраста.

Иван (1666-1696)

Царевича Ивана V с детства преследовали болезни, поэтому, когда после смерти брата Федора встал вопрос о его воцарении, он бы с радостью отрекся от трона, но сестра Софья превратила его в марионетку, с помощью которой боролась с Петром.

После совместной с братом коронации и назначении его первым царем, Иван V не принимал никакого участия в государственных делах, выполняя лишь представительскую функцию. После свержения Софьи, Иван V добровольно отказался от власти, хотя до самой кончины в 29 лет формально оставался соправителем России.

Евдокия (младшая) (1669-1669)

Царевна Евдокия (младшая) после рождения которой умерла Мария Милославская, прожила всего 48 часов. По странной причине, восьмую дочь царь назвал, как и первую, при том, что Евдокия (старшая) на тот момент была жива.

Дети Нарышкиной

Пётр (1672-1725)

Младший сын Алексея Михайловича, нареченный именем Петр, которое ни разу не встречалось в фамильном древе Романовых-Нарышкиных, стал самым знаменитым потомком своего многодетного отца.

Прорубив окно в Европу, он сделал Россию частью западного мира, а присоединив новые территории, превратил её в могущую империю. Став последним русским царем и первым российским императором Петр провел в стране полномасштабные преобразования, изменившие вектор развития отечественного общества.

Петр I, заслуженно получивший прозвище Великий, умер на 52 году жизни, явив собой новый вид целеустремленного правителя с передовыми взглядами.

Наталья (1673— 1716)

Родная сестра Петра I — царевна Наталья всецело разделяла интересы и пристрастия брата. Так же как и он увлекалась европейской культурой, пропагандировала в России театр и устроила в собственном доме в Петербурге первую в городе богадельню. Скончалась Наталья в 43 года от гастрита.

Феодора (1674-1677)

Царевна Феодора не оставила следа в истории, поскольку умерла в 3-летнем возрасте.