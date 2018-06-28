Почему у Ленина и Крупской не было детей

Из Надежды Константиновны Крупской , еще при ее жизни и наверняка против ее желания, сделали советскую икону, когда «ни минуты для личного счастья — все Отчизне!». А ведь на склоне лет «почетная вдова» чуралась всякой шумихи и в письмах признавалась в заветной мечте, которой уже никогда не дано было сбыться: просто понянчить внуков. Почему же эта женщина, у которой, казалось бы, было все, не имела самого дорогого — ни внуков, ни даже детей?

Версии выдвигаются разные, в пользу каждой из них говорят свидетельства современников. Нездоровье Крупской В юности Надежда была очень симпатичной барышней. Источник: wikimedia.org Революционная деятельность супруги Ильича, судя по всему, не оставила ей ни малейшего шанса на материнство. Заниматься политикой Наденька начала еще в юности. В их семье всегда витал «левый» дух.

Небогатая дворянская семья Нади стала еще беднее после смерти отца. Девушка к тому времени окончила гимназию и успела год проучиться на Высших женских курсах. Чтобы свести концы с концами, Надежда стала давать частные уроки, одновременно работая в вечерней школе.

Болезнь Крупской привела к серьезным изменениям внешности. Источник: wikimedia.org С детства Наденька отличалась хрупким здоровьем, которое еще сильнее подкосила необходимость бегать по всему Петербургу, в любую погоду, по ученикам. Еще в юные годы у Крупской была выявлена «базедова болезнь», известная также под названием «диффузный токсический зоб». Это — аутоиммунное наследственное заболевание, которым женщины страдают в 8 раз чаще, чем мужчины. Надя постоянно мучилась от слабости и вялости. Ее состояние ухудшалось вследствие частых простуд.

Осенью 1897 года Крупскую арестовали, и ей полгода пришлось провести в тюремной камере для «политических». Там она сильно простудилась, болезнь отняла остатки женского здоровья. Ее состояние описывалось как «тяжелейшее», мать Надежды писала прошение на имя тюремного начальства с просьбой помиловать больную дочь.

Позднее Крупская поехала вслед за мужем в Сибирь. Ее письма к матери излучают бодрость, однако на самом деле Крупская провела в Сибири отнюдь не лучшие времена. Холодный климат и неважные условия жизни не пошли ей на пользу. Болезнь прогрессирует, под ее воздействием необратимо изменяется внешность Надежды Константиновны, а ведь в юности она была настоящей красавицей…

Когда появилась такая возможность, Ленин направил Крупскую на лечение в Швейцарию, в Австрию, но никаких особых успехов врачи не достигли. Она так и не смогла почувствовать радость материнства, хотя стремилась к этому всей душой. Тюрьма, ссылка, трудная молодость привели к обострению базедовой болезни, искалечившей жене вождя мирового пролетариата всю жизнь. Болезни Ленина

Маленький Володя Ульянов с сестрой Ольгой. Источник: wikimedia.org Достаточно слабое здоровье было и у Ильича. Еще в детстве он тяжело переболел корью и малярией — под полом дома в Симбирске, где жила их семья, водились малярийные комары. Одно время Ульяновы всерьез задумывались о переезде в Италию или, по крайней мере, в Крым, чтобы поправить здоровье сына, но у них не было для этого средств.

Более скандальная версия утверждает, что в молодости Ленин заразился сифилисом. Именно такой диагноз поставил ему немецкий врач Адольф фон Штрюмпель — «сифилитическое воспаление сосудов». В то время и в России, и по всей Европе свирепствовал сифилис, так что подхватить «модную» болезнь молодому человеку было достаточно легко. Вероятнее всего, если Ленин и лечился от сифилиса, то лечение либо оказалось неэффективным, либо не было доведено до конца, что и привело к бесплодию. Отношение четы Ленин-Крупская к детям Одному Богу известно, как страдали супруги от невозможности иметь детей. По свидетельствам многих соратников Ильича, и сам Ленин, и Надежда Константиновна всегда с радостью общались с детьми друзей, приходя в дом, где были дети, играли с ними, шутили, приносили подарки.

Жена Григория Зиновьева , например, писала в своих воспоминаниях, как Ленин часами носил ее маленького сына на плечах, вместе с ребенком ползал по полу, играя в разные игры. Бывшая красавица стала трудоголиком Крупская же с возрастом становилась все более замкнутой, ее чувства невозможно было прочитать на лице. Надежда Константиновна, осознав до конца, что она бесплодна, ушла с головой в партийную работу, — а что ей еще оставалось? Она неизменно была рядом с мужем во всех жизненных передрягах — и в ссылке, и в эмиграции.

Инесса Арманд, Источник: wikimedia.org Окружающих потрясала огромная работоспособность Крупской — она каждый день обрабатывала огромное количество корреспонденции, изучала множество печатных изданий, глубоко вникала в проблемы, писала собственные статьи, и при этом поддерживала мужа, создавала ему соответствующую домашнюю обстановку для работы, брала на себя все бытовые проблемы.

Внешность Надежды Константиновны, между тем, становилась под влиянием базедовой болезни все более непривлекательной. Это мучительно для любой женщины — а особенно для той, которая в юности слыла красавицей, а потом стала «первой леди» страны. По некоторым данным, Крупская не раз предлагала мужу свободу, понимая, что он может быть счастлив с другой женщиной. Но Ленин никогда не соглашался на это — человеческие отношения, близкие взгляды, дружба с женой, ее преданность были для него важнее всего остального.

Даже роман вождя с Инессой Арманд, о котором так много писали, не изменил ситуации. Более того — Надежда и Инесса были и остались подругами, между ними не возникло и намека на ненависть и вражду.