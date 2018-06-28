Пить страшно, но нужно. Насколько чистая вода в СКФО?

По чистоте воды Северная Осетия — на втором месте, сразу после Москвы и Питера. КБР — на третьем. Ставрополье — на восьмом.

Вода с песочком

Роспотребнадзор исследовал химические и микробиологические показатели воды в трубопроводах регионов России, но туда, где его сотрудников больше всего ждали, так и не доехал. В селе Московском Изобильненского района Ставрополья люди набирают ванну сразу с песком, словно на пляже. «Двойная» услуга местного Водоканала людей совсем не радует.

«В декабре 2016 года в село подвели воду из Новотроицкого водохранилища, но не отрезали старый водовод. Из крана льётся жидкость с запахом болота и песком. Старые сети рвутся, их латают и, не промывая, пускают воду, — рассказал один из пожилых селян, попросив не называть его. — Роспотребнадзор по нашим жалобам не приехал».

В Красногвардейском районе песок из крана не сыплется, но вода иногда идёт с запахом сероводорода и с какими-то примесями. Жительница райцентра Вера Хлынина поставила на водопровод фильтр, в нём постоянно скапливается коричневатый осадок.

«Я бы оценила нашу воду на четыре с минусом, раньше она была ещё хуже — ржавая и вонючая», — говорит селянка.

В населённых пунктах с артезианскими скважинами вода, как правило, чистая. В самом Будённовске, по словам зампредседателя Общественной палаты района Амаяка Абрамяна, вода при кипячении оставляет ржавый осадок. Сырой её стараются не пить, «как бы чего не вышло».

«Люди покупают приборы, измеряющие качество воды, фиксируют превышение норм загрязняющих веществ, но это ничего не доказывает, — говорит общественник. — Роспотребнадзор отказывается брать пробы. То реактивов нет, то нормативов. Некоторые делали независимую экспертизу в Пятигорске и на основании результатов отказывались платить за воду, потому что в договоре на поставку ресурса написано, что должна подаваться питьевая вода, а по показателям она — техническая».

Будённовск обеспечивает водой река Кума, а это далеко не самый чистый источник.

минЖКХ региона с данными Роспотребнадзора о хорошем качестве ставропольской воды согласны. 5% жителей края всё ещё лишены центрального водоснабжения. Однако в министерстве сообщили, что пробы, взятые в родниках и каптажах, снабжающих эти населённые пункты, также подтвердили высокое качество. Водопроводная сеть края модернизируется и расширяется. В 2018 году на это направят свыше 400 млн рублей.

Чистая — в горах

В Кабардино-Балкарии вода и впрямь хороша, но только до тех пор, пока не попадает в водопроводную систему.

«Коммуникации изношены, в трубах наросты извести. В Нальчике муниципальный Водоканал в очередной раз обанкротился, — поясняет руководитель движения «Кабардино-Балкарский республиканский народный контроль» Владимир Тумов. — Много жалоб поступает от жителей и на качество, и на отсутствие воды. Её не хватает в Чегемском, Баксанском районах».

В администрации села Нижний Черек подтверждают, что перебои с водой есть, но объясняют это поливом огородов. На всех просто не хватает.

Не хватает воды и жителям Алагирского района Северной Осетии, которую Роспотребнадзор в рейтинге обеспеченности качественной питьевой водой поставил на первое место в СКФО и второе в целом по России.

Причина дефицита, по данным районной администрации, в потерях, связанных с износом сетей на 90%.

По словам завкафедрой экологии и техносферной безопасности Северо-Кавказского горно-металлургического института Ивана Алборова, некоторые населённые пункты, в частности Цалык и Алагир, получают воду из загрязнённых источников.

«Питьевая вода в горах Северной Осетии действительно одна из самых чистых и качественных по минеральному составу, но чем ниже по склону равнины, тем больше загрязнений. В течение 100 лет на площади 17,5 га работающий в республике промышленный гигант накапливает клинкер, в котором содержатся тяжёлые металлы — свинец, цинк, медь, мышьяк. Осадки смывают их, опасные вещества попадают в подземные воды и загрязняют их, — пояснил он. — А в Чечне, где добывают нефть, вода сильно загрязнена нефтепродуктами».

Чечня в рейтинге Роспотребнадзора по качеству питьевой воды заняла 39 место из 75 возможных, Дагестан — 50, Ингушетия 52, Карачаево-Черкесия — 69.

В Карачаево-Черкесии, по данным главного внештатного уролога республики Мустафы Узденова, изложенным в его диссертации, в питьевой воде в 20 -100 раз снижено содержание йода и фтора, ниже нормы содержание меди, цинка, марганца и молибдена. Дефицит важных элементов в воде, по мнению доктора медицинских наук, провоцирует мочекаменную болезнь.

«В горных районах из-за недостатка йода в воде, почве, продуктах распространены заболевания щитовидной железы, которая влияет на обмен веществ, — указывает Мустафа Узденов. — А мочекаменная болезнь — это как раз результат нарушения обмена веществ. Цинк и другие элементы воздействуют на ферментные системы организма. Они тоже участвуют в обмене веществ, и их недостаток приводит к появлению мочекаменной болезни».

Комментарий

Главный инженер «Ставрополькрайводоканала» Сергей Шведов:

«Качество питьевой воды в крае на стадии забора, очистки и распределения контролируют 23 химико­бактериологические лаборатории, которые ориентируются на СанПин. Исследуется более 45 показателей. Системы водоснабжения проверяет и Роспотребнадзор.

Очистные сооружения ежегодно модернизируются. В прошлом году на это потратили 11 млн рублей. Улучшена очистка воды в Благодарном, Предгорном, Труновском районах. Завершается реконструкция очистных сооружений в Изобильном, стоимость работ — 12 млн руб. В планах модернизировать системы очистки воды в Андроповском, Александровском и Минераловодском районах.

Питьевая вода городов Кавминвод очищается с помощью современных реагентов. Хлораторные сооружения, использовавшие жидкий хлор, переводятся на электролизные установки, вырабатывающие гипохлорит натрия, что позволяет усовершенствовать обеззараживание воды.

78% воды закачивается в системы водоснабжения из поверхностных источников. Она проходит полную очистку и хлорирование. Восточная часть края, а также Красногвардейский и Новоалександровский районы запитываются преимущественно из подземных источников.

Водопроводные сети из стальных труб на качество воды не влияют».

Советы врача

Главный внештатный диетолог СКФО Любовь Блинкова:

«Вода поддерживает необходимый объём крови и регулирует температуру тела, участвует в обмене веществ. При обезвоживании у человека учащается пульс, появляется сухость во рту, повышается температура кожи. Взрослый человек может прожить без воды 3­5 дней. У молодых людей воды в организме больше, чем у пожилых. У новорождённых вода составляет 80% от массы тела, а у взрослых людей — 60% у мужчин и 50% у женщин.

В день в среднем нужно выпивать 1,5 л любой жидкости, включая воду, чай, соки, отвар шиповника. В жаркую погоду нужно пить до 2,5 л в день. Можно ориентироваться на норму 30­35 мл/кг массы тела, учитывая индивидуальные особенности: интенсивность потоотделения, имеющиеся заболевания.

Летом лучше принимать большую часть жидкости в первой половине дня, чтобы в организме был запас на случай обезвоживания.

Минеральную лечебную воду надо пить до или после еды по назначению врача. Советую выработать привычку утром натощак выпивать стакан питьевой воды комнатной температуры. Это поможет в профилактике многих болезней».

Мнение эксперта

Президент Ассоциации урологов СКФО доктор медицинских наук Татьяна Деревянко:

«Вода на Северном Кавказе очень жёсткая, высокоминерализованная. Она имеет приятный вкус. Но в ней много солей, которых по ГОСТу быть не должно. Они оседают в почках, вызывая мочекаменную болезнь — образование песка и камней в почках. Есть аулы, где ею болеют поголовно. Часто отдыхающие на Каминводах активно пьют минералку, а через пару месяцев у них начинается отхождение песка. Многое зависит и от индивидуальных особенностей человека ­ строения почек, работы паращитовидных желёз, которые влияют на работу почек.

Если пить мало воды, это тоже грозит образованием камней. Моча — концентрированный солевой раствор, и когда жидкости мало, из солей образуется песок, который потом превращается в камни».

Лучше пить бутилированную воду, она обрабатывается по ГОСТу. Либо кипятить воду из­под крана. Но когда минеральных солей совсем мало, организму не хватает кальция, и начинают страдать зубы и кости, у женщин развивается остеопороз. Так что ищите золотую середину.