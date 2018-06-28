Пять звезд, которые мотивируют на успех

Слава, популярность и деньги могут легко изменить поведение человека не в лучшую сторону. Известно немало примеров, когда люди, оказавшись на пике своего успеха, начинали злоупотреблять наркотиками и алкоголем, ругаться с окружающими и вести себя непристойно.

Телеканал «МИР» 1 июля в 10:45 покажет первую серию сериала «Дурная кровь», в котором одну из главных ролей сыграл Павел Прилучный . Девушка Маша после помолвки с подающим надежды боксером Сашей едет в Москву поступать в институт. Ее сестра Аля пытается соблазнить Сашу. В столице с Машей случается беда. Воспользовавшись доверчивостью девушки, ее насилуют и избивают прожигатель жизни Руслан и двое его друзей.

Однако иногда людям удается успешно справляться со своими пороками и меняться в лучшую сторону. Корреспондент «МИР 24» вспомнила знаменитостей, которые спасли себя сами и не позволили жизни пойти под откос.

Кажется, судьба маленькой Дрю была определена с самого рождения. Так или иначе, в театре или кино в ее семье задействованы все. Династия Бэрриморов одна из самых многочисленных в Голливуде. Основал ей театральный менеджер Джон Дрю, который переехал из Англии в США еще в конце XIX века. А крестными Бэрримор при рождении стали режиссер Стивен Спилберг и актриса Софи Лорен . Именно поэтому вопрос о том, чем должна заниматься Дрю, у родителей никогда не возникал.

Впервые в кадре она появилась уже в одиннадцать месяцев — в рекламе корма для собак, а первую кинороль получила в пять лет в фильме «Другие ипостаси». Знаменитой стала уже через год, когда снялась в картине Стивена Спилберга «Инопланетянин».

Ранняя слава привела к тому, что в детстве Бэрримор начала посещать известный клуб «Студия 54», гле она курила, пила, употребляла легкие и тяжелые наркотики. И все это в 10-13 лет. Из-за проблем с наркотиками и алкоголем она стала частым клиентом реабилитационных центров, а в 14 пыталась покончить жизнь самоубийством, из-за чего была помещена в психиатрическую клинику.

На поведении Дрю сказалась не только ее стремительная популярность, но и не сложившиеся отношения родителей. Ее отец часто бил мать, в том числе в тот день, когда женщина сказала мужу, что беременна. После рождения Дрю мать ушла от мужа, но и на этом проблемы в семье не закончились. Мать сопровождала Бэрримор на всех вечеринках. Ей нравилось быть в лучах славы своей дочери, поэтому вредные привычки, к которым пристрастился ребенок, ее не смущали. Кстати, наркотики актриса тоже впервые попробовала в присутствии матери и ее друзей.

После того, как Бэрримор вышла из наркологического центра, она подала в суд на мать и лишила ее родительских пра. Так начался ее путь к нормальной жизни. Все деньги юная актриса вложила в то, чтобы создать продюсерский центр «Флауэр Филмз». Через два года Бэримор позвонили и предложили главную роль в фильме «Ядовитый плющ». В какой-то момент Бэрримор переросла подростковые роли и шагнула в новое для себя амплуа — «Ангелы Чарли». Сегодня у актрисы двое детей. Она активно занимается общественной деятельностью и является послом доброй воли в программе ООН по борьбе с голодом. В фонд программы она уже пожертвовала более одного миллиона долларов. Единственное, с чем, пожалуй, пока не разобралась Бэрримор, так это с личной жизнью. Она пережила серию разводов, но, вероятно, у нее все еще впереди.

Принцесса поп-музыки родилась в обычной семье. Отец работал то поваром, то строителем, а мать преподавала аэробику и работала учителем в начальной школе. Но, несмотря на это, карьера Спирс началась очень рано. В восемь лет ее приняли в шоу «Клуб Микки Мауса», где снимался ее будущий бойфренд Джастин Тимберлейк . Певческая карьера началась с работы в девичьей группе, но в скором времени Спирс захотела петь сольно. Она отправляла свои демо записи, и продюсеры ее заметили.

Альбом «Baby one more time» принес ей небывалую славу, у нее появились поклонники по всему миру, начались гастроли и, конечно же, посыпались высокие гонорары. На достигнутом она не останавливалась, и каждый год выпускала новый музыкальный альбом. А за ними следовали новые концертные туры. После третьего альбома звезда объявила, что уходит в отпуск и пропала на два года. За это время она рассталась с Джастином Тимберлейком, что привело фанатов в шок. Причина расставания так и осталась неизвестна, но поговаривают, что Спирс часто изменяла своему бойфренду. В 2003 году она выпустила четвертый альбом, после которого ее жизнь пошла наперекосяк.

Работу сменили ежедневные тусовки в компании Перис Хилтон , алкоголь, беспорядочные половые связи. Она даже успела выйти замуж, а через несколько суток развестись. В 2004 году Спирс сообщила, что снова выходит замуж за танцора Кевина Федерлайна, чья подруга на тот момент была на восьмом месяце беременности. Через год после брака у пары родился ребенок, еще через год — второй. Всего через два года пара развелась, и у Спирс начались проблемы с наркотиками. Когда умерла ее тетя, родители отправили звезду в реабилитационный центр, из которого Спирс сбежала через день и побрилась налысо. Она водила в нетрезвом виде, угрожала незнакомцам и даже подралась с полицейским. В 2008 году у нее забрали опеку над детьми.

Казалось бы, Спирс потеряла все, и больше никогда не вернется к статусу звезды. Но через несколько лет певица триумфально блистала на сцене. Помог вернуться к нормальной жизни ее отец и желание снова воспитывать своих детей. Отец разорвал отношения Спирс с порочным окружением, заставил снова заниматься музыкой и здоровьем. Он буквально контролировал каждый ее шаг, и это пошло на пользу. Спирс снова пришла в форму, сбросила лишние килограммы, перестала ходить на тусовки и пить. Таким образом, в 2009 году певица снова триумфально вернулась на сцену с новым альбомом «Circus», синглы из которого возглавили мировые хит-парады. Сейчас у певицы девять музыкальных альбомов и гастроли. Бритни снова не собирается останавливаться на достигнутом.

«Русская Перис Хилтон» родилась в семье известного политика Анатолия Собчака . Несмотря на это, Собчак выбрала для себя другой путь и решила стать телеведущей. В 2004 году она начала вести самое скандальное на тот момент реалити-шоу на отечественном телевидении. Собчак жестко высказывалась в адрес женщин с нестандартными формами, критиковала одежду россиян и мужчин, которые не зарабатывают миллионы.

Вместе со славой и тусовками к Собчак пришла ненависть простых граждан, которые осуждали «мажорную» жизнь телеведущей. На эти обвинения Собчак ответила в клипе Тимати фразой «а кто меня не любит, тот просто мне завидует». Из-за откровенных кадров в клипе разгорелся настоящий скандал, зрители сравнили видео с порнографией.

Нередко у Собчак возникали конфликты и с коллегами по цеху. Телеведущая неоднократно вступала в реальные и виртуальные перепалки с Анастасией Волочковой, моделью Ольгой Родиновой и многими другими. В своих высказываниях она не скупилась и на бранные слова. Никто уже и не надеялся, что образ жизни Ксении изменится в лучшую сторону. Но в 2012 году неожиданно для всех она увлеклась политикой и не менее внезапно в 2013-ом вышла замуж за актера Максима Виторгана . Собчак перестала вести развлекательные программы, сменив их на политические. В 2016 году у журналистки родился сын Платон, а в 2017 она шокировал всю Россию намерением участвовать в президентских выборах, по итогам которых заняла четвертое место.

Роберт Дауни-младший

Несмотря на то, что отец Дауни — известный актер, режиссер и продюсер, Роберт начал сниматься достаточно поздно, и актерство было его осознанным выбором. Свою первую ведущую роль он получил в 22 года в комедии «Специалист по съему». Вслед за ней последовали успешные работы в подростковых фильмах, а через пять лет актер получил награду премии BAFTA, был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар». Критики и зрители считали Дауни самым перспективным актером современности и еще не догадывались, что на самом деле переживает молодой человек.

Вместе с популярностью в жизнь Роберта Дауни-младшего вошли тяжелые наркотики и алкоголь. По словам актера, впервые он попробовал марихуану в восемь лет не без участия отца. В какой-то момент Дауни просто перестал контролировать действия: ездил пьяным по городу, перевозил в машине тяжелые наркотики и оружие. В один из таких дней его остановила полиция, в результате чего он был приговорен к 16 месяцам тюрьмы и принудительному лечению.

Проблемы с наркотиками удалось побороть, а вот алкоголизм нет. На съемках фильма «Готика» он познакомился с продюсером Сьюзан Левин, в которую страстно влюбился. Однако женщина отвергла Дауни, сказав, что никогда не свяжет свою жизнь с алкоголиком. Желая добиться расположения Левин, он принял решение раз и навсегда вылечиться от алкоголизма. И это у него получилось, а Левин приняла его предложение стать женой. После этого карьера актера снова пошла в гору, небывалую популярность принесли роль Железного человека и съемки в «Мстителях». Сегодня Дауни считается самым оплачиваемым актером Голливуда по версии Forbes . Супружеская пара воспитывает двух детей.

Шенен Доэрти

Шенен Доэрти начала сниматься еще в детстве. У ее семьи не было связей в Голливуде, но зато девочку очень любили и баловали. Шенен много ходила на кастинги и ролей добивалась для себя сама. Первую крупную кинороль она получила в 18 лет в фильме «Смертельное влечение». Мировой успех пришел к ней через год, когда в сериал «Беверли Хилз 90210» на роль Бренды Уолш ее позвал известный телевизионный продюсер Аарон Спеллинг

Однако, несмотря на успех девушки и любовь зрителей через четыре года ее уволили. Причиной стали постоянные скандалы актрисы на съемочной площадке, опоздания, вождение в нетрезвом виде, слухи о бурной личной жизни, съемки в журнале Playboy, и этот список можно только продолжать.

Режиссеры не скрывали, что у актрисы есть талант, но побаивались ее скандальной репутации и не хотели с ней связываться. Очередной успех пришел к Доэрти в 1998 году, когда тот же Аарон Спеллинг позвал актрису на одну из главных ролей в сериале «Зачарованные». Телепроект приобрел небывалую популярность, но и в этот раз актриса лишилась работы из-за своего характера. Она постоянно ругалась и даже дралась с коллегой по съемочной площадке — Алисой Милано, к которой ревновала Джулиана МакМэхона

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Не все гладко было у Доэрти и в личной жизни. Однажды она наставила пистолет на своего бывшего жениха Дина Фактора и угрожала, что «наймет громил, чтобы они избили его и изнасиловали». А в 2001 году ее приговорили к трем дням тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде.

Возможно, так бы все и продолжалось в жизни Доэрти, если бы не страшное событие — у актрисы обнаружили рак груди. Сначала она впала в депрессию, болезнь прогрессировала и звезда готовилась умереть. Но в какой-то момент благодаря поддержке мужа Шенен решила больше себя не жалеть и стать примером для других женщин, которые борются с раком. Во время лечения она лишилась одной груди, после понадобился курсы химио— и радиотерапии. Шенен пришлось побриться налысо, чтобы не видеть, как продолжают выпадать волосы. Но вместе с болезнью к актрисе пришло спокойствие, она больше не устраивает скандалов и стала смотреть на жизнь иначе. В 2017 году Доэрти сообщила, что наступила ремиссия. Не так давно она опубликовала совместное фото с мужем, на котором видно, что у актрисы уже отросли новые кудри.

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