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Как избежать ДТП: в Южной Осетии провели беседу с юными велосипедистами
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Как избежать ДТП: в Южной Осетии провели беседу с юными велосипедистами 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 28 июн — Sputnik. Сотрудники УГИБДД Южной Осетии рассказали велосипедистам о правилах дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.
Иинспекторы напомнили юным велосипедистам, что перед пешеходным переходом необходимо спешиться и вести транспорт рядом с собой. Кроме того, сотрудники ГИБДД отметили, что нельзя пренебрегать средствами защиты, в частности светоотражателями, которые предупредят водителей автотранспорта о движении на дороге.
Командир батальона УГИБДД Алим Кочиев обратился к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.
"Родители будут нести ответственность за нарушение правил дорожного движения маленькими велосипедистами", — напоминили автоинспекторы.
С начала года с участием велосипедистов на дорогах республики произошло одно ДТП. Пострадала 8-летняя девочка, которая ехала на велосипеде по проезжей части дороги.
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