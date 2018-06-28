Как избежать ДТП: в Южной Осетии провели беседу с юными велосипедистами

ЦХИНВАЛ, 28 июн — Sputnik . Сотрудники УГИБДД Южной Осетии рассказали велосипедистам о правилах дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.

Иинспекторы напомнили юным велосипедистам, что перед пешеходным переходом необходимо спешиться и вести транспорт рядом с собой. Кроме того, сотрудники ГИБДД отметили, что нельзя пренебрегать средствами защиты, в частности светоотражателями, которые предупредят водителей автотранспорта о движении на дороге.

Командир батальона УГИБДД Алим Кочиев обратился к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.

"Родители будут нести ответственность за нарушение правил дорожного движения маленькими велосипедистами", — напоминили автоинспекторы.

С начала года с участием велосипедистов на дорогах республики произошло одно ДТП. Пострадала 8-летняя девочка, которая ехала на велосипеде по проезжей части дороги.