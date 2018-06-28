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Скандальные фото папарацци, которые опозорили звезд
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Скандальные фото папарацци, которые опозорили звезд 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Звезды часто ведут себя совершенно дико, привыкнув к полной безнаказанности своих поступков. Но это впечатление — всего лишь иллюзия и порой одной фотографии, сделанной удачливым папарацци хватает, чтобы отправить зазнавшихся селебрити на самое дно. Майкл Джексон
Легендарный поп-король всегда отличался эксцентричным поведением. На берлинских гастролях Майкл внезапно решил порадовать фанатов, показав им свою маленькую дочь прямо с балкона. Лицо девочки певец закрыл полотенцем, а саму ее свесил через перила, за что за малым не лишился родительских прав. Бритни Спирс
Дела у Бритни шли под откос и поп-звезда решила пролечится в больничке от алкогольной зависимости. Неясно, чем ее там лечили, но выйдя из ворот клиники Бритни прямиком отправилась в первую попавшуюся парикмахерскую, где потребовала, чтобы ее обрили налысо. Персонал выполнить странную просьбу отказался, тогда певица взяла машинку и сделала все сама. Через витрину салона решительную Бритни снял папарацци и снимок моментально стал вирусным. Орландо Блум
Чего стеснятся, если ты Орландо Блум? Этот знойный парень решил прокатить свою подругу, Кэти Перри, у берегов Сардинии. Перри купальник надела, Блум же решил по таким мелочам и вовсе не заморачиваться. Эштон Катчер
В свое время старина Катчер отжигал так, что истории о его похождениях моментально становились вирусными. В 2011 году он превзошел сам себя — на ту пору Эштон встречался с Деми Мур, а фотографы поймали его в одной машине с Сарой Леаль. Следующие два года Катчеру было очень сложно получить вменяемую роль, да и с Мур все пошло наперекосяк. Памела Андерсон
Самой главной спасательнице планеты не привыкать украшать собой обложки сомнительных таблоидов. Но этот снимок Памелу реально разозлил: актриса выходит из ночного клуба в совершенно невменяемом состоянии. Джессика Симпсон
Джессика Симпсон собиралась замуж за своего бойфренда, Ника Лаше. Фанаты ждали события с нетерпением, а дождались снимка, на котором Джессика выходит из дома Адама Левина, да еще и в его рубашке. Свадьбы, конечно, никакой после этого не было, да и карьера Симпсон серьезно пострадала. Кристен Стюарт
Звездный дуэт Стюарт и Паттинсона, снявшихся в «Сумерках», умилял толпы фанатов. Вот только оказалось, что Кристен не прочь сходить «налево»: папарацци засняли девушку в объятиях режиссера Руперта Сандерсома, после чего разразился ужасный скандал.
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