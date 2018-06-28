Эти парни знают свое дело: Трейлер вестерна «Братья Систерс»

Вышел первый дублированный трейлер комедийного вестерна «Братья Систерс» от режиссера «Пророка» Жака Одиара

По сюжету два брата-наемника получают крупный заказ от своего таинственного работодателя — прикончить несчастного ученого-золотоискателя ( Риз Ахмед ). Преследуя жертву, герои сталкиваются и со своими личными проблемами. Чарли ( Джон Си Райли) устал от убийств и хочет заняться более миролюбивыми вещами, а бесшабашный Илай ( Хоакин Феникс ), напротив, обожает погони и кровопролитие.

Ко всему прочему у золотоискателя обнаруживается покровитель (Джейк Джилленхол), который не даст в обиду своего нового приятеля. В общем, создатели обещают веселую и жестокую заварушку.

«Братья Систерс» в кино с 4 октября!