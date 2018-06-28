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Эти парни знают свое дело: Трейлер вестерна «Братья Систерс»
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Эти парни знают свое дело: Трейлер вестерна «Братья Систерс» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Вышел первый дублированный трейлер комедийного вестерна «Братья Систерс» от режиссера «Пророка» Жака Одиара.
По сюжету два брата-наемника получают крупный заказ от своего таинственного работодателя — прикончить несчастного ученого-золотоискателя (Риз Ахмед). Преследуя жертву, герои сталкиваются и со своими личными проблемами. Чарли (Джон Си Райли) устал от убийств и хочет заняться более миролюбивыми вещами, а бесшабашный Илай (Хоакин Феникс), напротив, обожает погони и кровопролитие.
Ко всему прочему у золотоискателя обнаруживается покровитель (Джейк Джилленхол), который не даст в обиду своего нового приятеля. В общем, создатели обещают веселую и жестокую заварушку.
«Братья Систерс» в кино с 4 октября!
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