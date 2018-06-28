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Американец завязал с наркотиками после клинической смерти и явления призрака
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Американец завязал с наркотиками после клинической смерти и явления призрака 

360tv.ru 1 час назад
Американец уверяет, что воскрес из мертвых и случайно захватил с собой кого‐то из загробного мира. Об этом якобы свидетельствует фото, которое он сделал. Снимок публикует The Sun.
В качестве доказательства своей теории 43-летний Крис Даунинг показывает фотографию, где он позирует с дочерью и сыном сразу после того, как пережил передозировку наркотиков и едва не умер в реанимации.
В нижнем левом углу карточки прямо на ноге у сына Криса видны странные очертания, нечто напоминающее человеческую кисть. Мужчина уверен, это призрак, который увязался за ним с того света.
После того, как семья обнаружила это потустороннее присутствие, Даунинг решил бежать из дома. Он настолько испугался, что перевез детей из Висконсина в Арканзас. И теперь периодически делает новые снимки, отслеживая возможное появление привидения. Кроме того, Крис уверяет, что навсегда завязал с наркотиками.
Ранее в Индии любители паранормальных явлений заявили, что сняли на видео настоящего призрака, появившегося на детской площадке.
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