Американец завязал с наркотиками после клинической смерти и явления призрака

Американец уверяет, что воскрес из мертвых и случайно захватил с собой кого‐то из загробного мира. Об этом якобы свидетельствует фото, которое он сделал. Снимок публикует The Sun.

В качестве доказательства своей теории 43-летний Крис Даунинг показывает фотографию, где он позирует с дочерью и сыном сразу после того, как пережил передозировку наркотиков и едва не умер в реанимации.

В нижнем левом углу карточки прямо на ноге у сына Криса видны странные очертания, нечто напоминающее человеческую кисть. Мужчина уверен, это призрак, который увязался за ним с того света.

После того, как семья обнаружила это потустороннее присутствие, Даунинг решил бежать из дома. Он настолько испугался, что перевез детей из Висконсина в Арканзас. И теперь периодически делает новые снимки, отслеживая возможное появление привидения. Кроме того, Крис уверяет, что навсегда завязал с наркотиками.

Ранее в Индии любители паранормальных явлений заявили, что сняли на видео настоящего призрака, появившегося на детской площадке.