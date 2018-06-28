Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры

Полдэнс на пляже — круто! Лето в Ярославле капризное и не такое длинное, как всем хотелось бы. Поэтому в жаркие дни нужно бежать купаться и загорать. А девушкам еще и показать свои прекрасные фигуры. Смотрим на ярославских красавиц и узнаем, как добиться таких прекрасных форм!

Дарья и Екатерина: — Чтобы быть в форме, не едим лишние тортики и ходим в зал. А ещё пресс по утрам качаем!

Ангелина: — Зимой хожу в зал, а летом каждый день пробежка. Уже не могу без нее!

Александра и Алёна: — Мы занимаемся полдэнсом. Ну и конечно, правильное и дробное питание — это залог стройности.

Вероника: — Я недавно похудела на 10 кг! И ощущаю теперь себя легкой и счастливой. Чудес не бывает, весь секрет в спорте и питании.

Валерия: — Я со спортом каждый день, ведь я тренер в фитнес-клубе. Хотите быть красивыми? Не бойтесь сложностей и работы над собой. Всё возможно, стоит только захотеть.