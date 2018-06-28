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Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры
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Красотки в бикини: 7 ярославских девушек показали на пляже роскошные фигуры 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Полдэнс на пляже — круто! Лето в Ярославле капризное и не такое длинное, как всем хотелось бы. Поэтому в жаркие дни нужно бежать купаться и загорать. А девушкам еще и показать свои прекрасные фигуры. Смотрим на ярославских красавиц и узнаем, как добиться таких прекрасных форм!
Дарья и Екатерина: — Чтобы быть в форме, не едим лишние тортики и ходим в зал. А ещё пресс по утрам качаем!
Ангелина: — Зимой хожу в зал, а летом каждый день пробежка. Уже не могу без нее!
Александра и Алёна: — Мы занимаемся полдэнсом. Ну и конечно, правильное и дробное питание — это залог стройности.
Вероника: — Я недавно похудела на 10 кг! И ощущаю теперь себя легкой и счастливой. Чудес не бывает, весь секрет в спорте и питании.
Валерия: — Я со спортом каждый день, ведь я тренер в фитнес-клубе. Хотите быть красивыми? Не бойтесь сложностей и работы над собой. Всё возможно, стоит только захотеть.
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