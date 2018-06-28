Необъятные прелести «белградской Ким Кардашьян» утешат Сербию после вылета с ЧМ-2018 в России 

39-летняя сербская певица и модель Хелена Карлеуша заменяет сербам Викторию Лопыреву — она активно болела за свою сборную!
Девушка даже обнажила ради сборной Сербии свои роскошные ягодицы, из-за которых ее называют «белградской Ким Кардашьян», однако поощрение не помогло — 27 июня спортсмены проиграли сборной Бразилии со счетом 2:0 и отправились домой. Им остается утешаться только аппетитными фото Хелены.
Как и Ким, Хелена Карлеуша обожает наращивать волосы, рисовать стрелки и гулять в «голых» нарядах. Но, в отличие от звезды реалити, еще и поет.
Внешность звезды часто критикуют — но за ее жизнью продолжают следить в Instagram почти два миллиона подписчиков.
А вдали от сцены и объективов Хелена Карлеуша — примерная мать, воспитывающая двоих дочерей.
Хороша, не правда ли?
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Фото:Instagram