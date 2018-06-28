Ещё
Алена Водонаева заступилась за Милану Кержакову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алена Водонаева заступилась за Милану Кержакову 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда поддержала супругу Александра Кержакова в конфликтной семейной ситуации.
Сегодня Милана Кержакова огорошила общественность подробностями происходящего в ее семье. Оказалось, супруг — футболист Александр Кержаков — отобрал у нее маленького ребенка и запрещает видеться с ним.
На случившееся уже отреагировали российские звездные мамы. Так, Екатерина Гордон напомнила, что некоторое время назад предсказывала именно такое развитие событий. А Алена Водонаева призвала общественность не оставаться равнодушной и заступилась за Милану Кержакову:
Прочитала новости про Кержакова и его жену Милану. Я не могу представить степень собственной значимости и эгоизма (читай — глупости), когда так поступают. Ребята, в самом деле, мы же не на необитаемом острове живем! Давайте впрягаться в такие проблемы. Помогать одному родителю, если второй совершает противоправные неадекватные действия. Информационно, подписями, шумом,
— написала в своем Instagram звезда.
А также предостерегла других женщин от подобных ситуаций: «Девочки, нет, бабы, а к вам просьба. Вы прежде чем замуж выходить, обращайте внимание на то, как человек расстался с предыдущей пассией. Может, не стоит за него замуж, если он у прошлой жены ребенка украл, а? Вдруг повторится… Может, конечно, и не повторится, но это не точно».
Letidor.ru: последние новости
Видео Максима Галкина про семейный выход в свет очаровало поклонников Трогательное видео о домашней белке, которая считает хозяйку своей мамой Смотрите, как дерзко собака выгоняет малышку со своего места
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Джоли представила детям нового любовника
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение