Алена Водонаева заступилась за Милану Кержакову

Звезда поддержала супругу Александра Кержакова в конфликтной семейной ситуации.

Сегодня Милана Кержакова огорошила общественность подробностями происходящего в ее семье. Оказалось, супруг — футболист Александр Кержаков — отобрал у нее маленького ребенка и запрещает видеться с ним.

На случившееся уже отреагировали российские звездные мамы. Так, Екатерина Гордон напомнила, что некоторое время назад предсказывала именно такое развитие событий. А Алена Водонаева призвала общественность не оставаться равнодушной и заступилась за Милану Кержакову:

Прочитала новости про Кержакова и его жену Милану. Я не могу представить степень собственной значимости и эгоизма (читай — глупости), когда так поступают. Ребята, в самом деле, мы же не на необитаемом острове живем! Давайте впрягаться в такие проблемы. Помогать одному родителю, если второй совершает противоправные неадекватные действия. Информационно, подписями, шумом,

— написала в своем Instagram звезда.

А также предостерегла других женщин от подобных ситуаций: «Девочки, нет, бабы, а к вам просьба. Вы прежде чем замуж выходить, обращайте внимание на то, как человек расстался с предыдущей пассией. Может, не стоит за него замуж, если он у прошлой жены ребенка украл, а? Вдруг повторится… Может, конечно, и не повторится, но это не точно».