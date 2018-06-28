Франция сняла с сенатора Керимова все обвинения 

Французские правоохранительные органы сняли все обвинения с российского сенатора Сулеймана Керимова.
"Подтверждаю: все обвинения сняты. Комментировать не буду. Паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернут", — рассказал адвокат законодателя Никита Сычев. Слова юриста приводит агентство РИА Новости.
Напомним, что французская сторона подозревала Керимова в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. В ноябре прошлого года сенатор был задержан в аэропорту Ниццы.
Впоследствии представитель российского Совфеда был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом ему было запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. Позже по требованию прокуратуры Ниццы залог был повышен до 40 миллионов евро. Впрочем, Керимов с разрешения суда несколько раз смог посетить Россию.