Франция сняла с сенатора Керимова все обвинения

"Подтверждаю: все обвинения сняты. Комментировать не буду. Паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернут", — рассказал адвокат законодателя Никита Сычев . Слова юриста приводит агентство РИА Новости.

Напомним, что французская сторона подозревала Керимова в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. В ноябре прошлого года сенатор был задержан в аэропорту Ниццы.