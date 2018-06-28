Ещё
Франция сняла с сенатора Керимова все обвинения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Франция сняла с сенатора Керимова все обвинения 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Газета Кемерова
Французские правоохранительные органы сняли все обвинения с российского сенатора Сулеймана Керимова.
"Подтверждаю: все обвинения сняты. Комментировать не буду. Паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернут", — рассказал адвокат законодателя Никита Сычев. Слова юриста приводит агентство РИА Новости.
Напомним, что французская сторона подозревала Керимова в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. В ноябре прошлого года сенатор был задержан в аэропорту Ниццы.
Впоследствии представитель российского Совфеда был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом ему было запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. Позже по требованию прокуратуры Ниццы залог был повышен до 40 миллионов евро. Впрочем, Керимов с разрешения суда несколько раз смог посетить Россию.
Российская Газета: последние новости
Королева Великобритании страдает от жары Нотариусам предложили регистрировать браки В Минске появился телефон доверия для страдающих бессонницей
Женский форум  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Джоли представила детям нового любовника
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение